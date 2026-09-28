Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial, revela por qué prefiere su vida antes de la fama

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La vida de Vozinha cambió por completo después de su actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026. El arquero pasó a estar en el radar de los hinchas y fichó por Colo Colo, pero ahora admite que extraña bastante la vida que llevaba antes de la fama.

Vozinha extraña su antigua vida

Vozinha se convirtió en uno de los futbolistas más mediáticos del planeta luego de lo realizado con Cabo Verde durante el Mundial 2026.

Sus buenas actuaciones le permitieron dar un importante salto en su carrera y dejar la segunda división de Portugal para fichar por el histórico Colo Colo de Chile.

Pero el cambio deportivo también vino acompañado de una transformación radical fuera de las canchas. El guardameta caboverdiano pasó a ser reconocido en distintos lugares y, con ello, perdió parte de la privacidad que tenía antes.

En una reciente entrevista con el portal internacional The Observer, Vozinha habló de cómo viene afrontando esta nueva etapa y dejó una confesión que llamó la atención. El arquero aseguró que ya no disfruta de la tranquilidad que tenía antes de alcanzar la fama.

"He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo", mencionó.

Y añadió: "O peor aún, alguien que me graba. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida y no creo que pueda hacer nada al respecto", mencionó.

La fama de Vozinha también alcanzó a su familia en Cabo Verde. Su madre recibe hinchas en casa casi todos los días para fotos o conversar, mientras que su padre, más reservado, prefiere mantenerse al margen.

"No estoy allí, así que no puedo ayudarlos", reconoció el arquero. "Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites", sumó.

Vozinha no quiere cualquier auspicio

El caboverdiano también fue bastante claro al hablar sobre las oportunidades comerciales que pueden aparecer con la fama.

Aunque ahora tiene una mayor exposición internacional, aseguró que no está dispuesto a aceptar cualquier tipo de propuesta.

"Mucha gente quiere ser famosa, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Siendo sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la de antes. Por ahora no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol ni apuestas", sostuvo Vozinha.

Así, Vozinha reconoce que la fama tras el Mundial y su llegada a Colo Colo le hicieron perder tranquilidad y privacidad. Por eso, aseguró que prefiere su vida anterior.