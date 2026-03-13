Cantante de "La Bella Luz" anuncia SU SALIDA de la banda de cumbia tras varios éxitos

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante peruano Steven Franco confirmó que dejará de formar parte de la agrupación de cumbia "La Bella Luz", noticia que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los seguidores del grupo.

El joven artista comunicó la decisión mediante un mensaje dirigido a su público, en el que expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber integrado la orquesta.

En su comunicado, explica que su salida responde principalmente a la necesidad de asumir nuevos desafíos profesionales dentro de la música. El artista destacó que su paso por la agrupación le permitió crecer y consolidar su presencia en el escenario nacional.

"No ha sido una decisión fácil, porque durante este tiempo he vivido momentos muy especiales, escenarios inolvidables y he tenido la bendición de compartir con grandes personas y músicos que forman parte de esta gran familia musical", señaló el cantante

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, quienes destacaron el aporte del joven cantante dentro de la agrupación y recordaron algunos de los temas que interpretó durante su permanencia en el grupo.

Nuevos retos en su carrera musical

Según explicó el propio artista, su salida de "La Bella Luz" forma parte de un proceso de crecimiento profesional y la búsqueda de nuevas oportunidades dentro del género tropical. El cantante dejó entrever que su futuro musical podría estar ligado a otra importante agrupación de cumbia.

Incluso, en declaraciones previas, Steven Franco había manifestado su interés por integrarse algún día a una reconocida orquesta "Armonía 10", lo que alimenta las especulaciones sobre su próximo destino artístico.

El joven intérprete ya había ganado notoriedad desde muy temprana edad en el ámbito musical, participando en concursos televisivos y consolidándose posteriormente como una de las voces principales de la agrupación de cumbia y lograr varios hits en su voz como "Mix chelero", "El aventurero" y "Coqueta".

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente cuál será su siguiente paso en la música, Franco dejó claro que continuará trabajando en nuevos proyectos que le permitan seguir creciendo como artista.

Una etapa que llega a su fin

La salida de Steven Franco marca el cierre de una etapa importante tanto para el cantante como para la agrupación "La Bella Luz". Tras varios éxitos y presentaciones que fortalecieron su carrera, el artista decidió tomar un nuevo rumbo con la expectativa de seguir evolucionando dentro de la escena musical.

Con esta decisión, el joven cantante inicia un nuevo capítulo en su carrera artística, mientras los fans esperan conocer cuál será su próximo escenario.