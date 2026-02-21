Murió Willie Colón: Este fue el último mensaje del ícono de la salsa antes de partir

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la salsa está de luto. Willie Colón, el legendario trombonista y compositor estadounidense, falleció dejando un legado musical que marcó generaciones. Poco antes de partir, compartió un mensaje en su cuenta de X que refleja su visión crítica y su conexión con las nuevas generaciones.

Murió Willie Colón a los 75 años

Willie Colón, el legendario trombonista y compositor detrás de éxitos como 'Oh, qué será?', 'El gran varón' y 'Talento de televisión', falleció a los 75 años en Nueva York. Sus familiares compartieron la noticia a través de emotivo comunicado:

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia".

La familia de Willie Colón también reflexionó sobre el legado que deja y cómo su música seguirá acompañando a generaciones de seguidores: "Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".

Finalmente, pidieron comprensión y respeto en estos momentos difíciles. "Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregaron sus familiares.

Como se sabe, Willie Colón fue internado de emergencia el miércoles 18 de febrero de 2026 en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York, debido a complicaciones respiratorias.

Willie Colón y su mensaje final

El músico y compositor, reconocido por éxitos que marcaron generaciones, utilizaba sus redes para transmitir ideas sobre música, política y sociedad. Su última publicación en X cobró un significado especial tras su muerte:

"La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción...", escribió Willie Colón, generando reflexión entre sus seguidores.

En el mismo mensaje, destacó la importancia de los mayores: "Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación... Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño".

De esta manera, la triste muerte del cantante Willie Colón marca el cierre de una etapa en la salsa y en la música latina, pero su legado sigue vivo en cada trombón, en cada composición y en cada mensaje que compartía con cada uno de sus seguidores.