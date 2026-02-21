¿Pablo Guede fue perdonado tras triunfo ante Sport Boys? Así reaccionó la hinchada de Alianza Lima

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del 1-0 a favor de Alianza Lima con gol de Renzo Garcés, los seguidores del club no pudieron ocultar sus emociones y se hicieron sentir en las tribunas de Matute. A pesar de estar punteros, las pifias dejaron claro que la hinchada todavía no termina de digerir a Pablo Guede.

Así reaccionó la hinchada de Alianza

El partido frente a Sport Boys no solo sirvió para mantener el invicto en el Torneo Apertura y consolidarse como líderes provisionales, sino también para evidenciar la postura de los hinchas hacia su DT.

Apenas terminó el partido, se escucharon cánticos de "¡Fuera Guede!" entre la multitud. Los videos grabados desde la tribuna se hicieron virales en redes sociales casi de inmediato.

A pesar del triunfo, algunos jugadores también notaron la tensión. Mateo Antoni, mediocampista uruguayo del club, confesó sentirse un poco desconcertado por las pifias.

"No nos sentimos respaldados por la gente... llevamos diez puntos de doce y aun así nos silban, pero cada uno tendrá su razón", explicó en zona mixta.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre una posible salida de Pablo Guede, Mateo Antoni aseguró: "Estamos contentos con el profe, confiamos en su trabajo y en lo que estamos haciendo como grupo. La eliminación de la Copa ya pasó, y seguimos enfocados en el campeonato".

Guede responde a los ataques

En conferencia de prensa, Pablo Guede salió a defender a su equipo frente a las críticas y los rumores sobre su posible salida de Alianza Lima. "¿Es normal? Son 40 días ¿Es normal que en 40 días hayan pasado por todo lo que hemos pasado?", se preguntó el DT argentino.

El entrenador mostró su molestia por cómo se juzga al equipo sin considerar las dificultades que han enfrentado, como las lesiones: "Este equipo da la cara siempre ¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre? Nadie dice que tuvimos 9 lesionados. Pero todo está mal. No encuentro el equipo, soy un desastre", confesó.

Sobre la campaña del club, Guede también defendió lo logrado a pesar de la eliminación de la Libertadores: "Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato. En la Libertadores quedamos eliminados, fue un palo para todos... Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas dudas".

Finalmente, el DT apuntó a lo que él considera un intento de desestabilizar al equipo: "Que si alguien dentro del club quiere hacerle daño al equipo... o la segunda es que nos ven muy fuerte y dicen: ojo que estos pueden salir campeones, y eso a algunos no les gusta".

Así, pese a que Alianza Lima se impuso 1-0 sobre Sport Boys y sigue en lo más alto del Torneo Apertura, la hinchada dejó claro que la relación con Pablo Guede sigue siendo tensa.