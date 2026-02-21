Gino Assereto rompe su silencio y confiesa toda la verdad sobre supuesto romance con Valentino

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varios días de especulaciones, Gino Assereto decidió aclarar públicamente toda la verdad sobre el supuesto romance con Valentino Palacios, una historia que nació como una broma, pero que terminó creciendo mediáticamente.

Así empezaron los rumores

Todo se originó la semana pasada, cuando en el set de Esto es guerra, Jota Benz sorprendió al llamar "cuñado" a Valentino Palacios en plena transmisión.

La reacción del influencer —una sonrisa nerviosa y evidente sonrojo— bastó para que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre una supuesta relación.

La situación no se quedó ahí. Días después, e propio Valentino publicó un video en TikTok en el que simulaba una cita con Gino Assereto, lo que avivó aún más los comentarios.

El tema fue tomado con humor en distintos espacios de espectáculos, incluido el programa de Jazmín Pinedo, donde incluso se bromeó con darle la bienvenida a Valentino a la "familia".

Gino Assereto confiesa su verdad

Ante la ola de comentarios, Gino Assereto decidió publicar un comunicado en sus redes sociales para ponerle punto final al tema.

"Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío, jajaja. Quien me conoce sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y, sobre todo, con respeto y buena vibra", dijo.

Luego, explicó cómo nació la broma y quién estuvo detrás de los primeros comentarios: "Por otro lado, quien conoce a mi hermano Jota Benz, que empezó con esta broma, sabe también que, al igual que yo, la seriedad con la que decimos nuestras bromas se presta para que se crea que es verdad".

Más adelante, el exchico reality precisó por qué decidió finalmente salir a aclarar el tema, pese a que aseguró que no se sintió afectado:

"Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores motivo por el cual no veía necesario aclarar esto pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática".

Finalmente, Gino Assereto cerró su mensaje buscando ponerle un candado definitivo a la historia: "En fin, quería dejar este tema zanjado y aclarado para evitar más comentarios alejados de la realidad".

Así, Gino Assereto puso punto final a los comentarios que lo vinculaban con Valentino, dejando en claro que no existió ningún romance y que todo se trató de una broma que decidió cortar para evitar más confusiones en el plano mediático.