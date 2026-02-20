Gran preocupación por la salud del cantante de salsa Willie Colón: Se encontraría hospitalizado en New York

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente se ha generado alerta en el mundo de la música por el estado de salud de Willie Colón debido a diferentes versiones extraoficiales y reportes de diversos medios que sugieren que el icónico trombonista habría sufrido una recaída médica y estaría hospitalizado en New York.

Ahora, ello cobró mayor relevancia con un reciente mensaje compartido por su colega Rubén Blades, quien aseguró se está sumando a las oraciones por la salud del intérprete.

Preocupación por la salud de Willie Colón

El nombre del cantante de salsa, Willie Colón, se ha viralizado en la última semana no precisamente por algo relacionado a la música sino con respecto a su salud. La preocupación se incrementó cuando desde el miércoles 18 de febrero diversas publicaciones afirmaban que habría ingresado de emergencia en un centro hospitalario de New York, en Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por medios locales del citado estado norteamericano como Yonkers Voice y replicada por diversas figuras referentes del género, el artista de 75 años habría sido admitido hace dos días en el St. Lawrence Hospital en Bronxsville, Westchester.

"Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado", puede leerse en la publicación realizada por Juana Peña, insider del género de la salsa.

Con respecto a las causas por las cuales ingresó al centro médico, el medio El Clarín refirió que, según información preliminar, el motivo sería por complicaciones respiratorias severas. Pese a que los detalles aún son escasos, las fuentes cercanas a la comunidad de Yonkers, donde reside el 'Varón de la Salsa'.

Sumado a ello, uno de los factores que ha alimentado la preocupación de sus seguidores es el inusual silencio digital del músico debido a que es una persona activa en plataformas como X (antes Twitter) en la que comparte sus opiniones sobre temas políticos y coyunturales.

URGENTE 🚨: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre... — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

Rubén Blades se pronuncia sobre Willie Colón

Este viernes su colega Ruben Blades recurrió a su cuenta oficial de Facebook en donde compartió un mensaje en el que también refirió la posibilidad de que Colón esté delicado de salud y envió sus deseos de pronta recuepración y extendió su apoyo a la familia del salsero.

Publicación de Ruben Blades

Es así como el mundo de la música está conmocionado por los reportes extraoficiales que señalan que el cantante de salsa Willie Colón estaría delicado de salud y hospitalizado en New York. Frente a ello se espera que su familia pueda confirmar esta información y explicar lo sucedido con el artista.