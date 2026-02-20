Amigo de Laura Spoya rompe su silencio tras accidente donde sacó cosas de su camioneta: ¿Qué dijo?

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ha pasado más de una semana desde que Laura Spoya tuvo un terrible accidente en Surco. Poco después se dio a conocer que un joven de nombre Sebastián Gálvez había retirado cosas de su camioneta tras el fuerte choque que derribó un muro y ahora, por primera vez, estuvo frente a cámaras y fue consultado sobre lo sucedido.

¿Amigo de Laura Spoya habló sobre el accidente?

La reportera de un programa de espectáculos abordó a Sebastián Gálvez mientras caminaba por una calle para consultarle directamente sobre el motivo por el que fue la primera persona que contactó la ex Miss Perú tras estrellar su camioneta en la avenida La Encalada.

El joven se mostró esquivo y aseguró que no iba a decir nada al respecto. "No voy a declarar nada, así que por las puras están acá perdiendo el tiempo, la verdad", declaró con el rostro cabizbajo.

La reportera insistió, preguntándole directamente si tiene algún tipo de relación especial con Laura, pero él volvió a esquivar la pregunta, asegurando que no es una persona pública. "Yo no soy una persona mediática. No necesito responder nada, la verdad", agregó.

Finalmente, cuando fue consultado sobre el hecho de haber retirado cosas de la escena del accidente y las implicancias legales que eso podría tener, también mantuvo silencio y aseguró conocer bien cómo se manejan los medios de comunicación, ya que ha trabajado en eso antes.

"Con ustedes no voy a hablar. Yo sé cómo se maneja esto. He estado en televisión por cinco años. No soy una persona pública", sentenció.

Laura habría estado ebria durante el accidente

Hace unos días, Magaly Medina emitió un informe en el que se realizó un análisis sobre el dosaje al que fue sometida Laura en una conocida clínica local, cerca de donde ocurrió el accidente. El documento señala que la conductora de 'La manada' tenía 0.20 miligramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la prueba fue realizada tres horas después de ocurrido el accidente, lo cual habría alterado completamente el resultado. Según el abogado que consultó el programa, el lapso de tres horas fue suficiente para que el hígado pudiera metabolizar el alcohol y el resultado fuera favorable para Laura.

Un médico explicó el tema con más detalle. Según indicó, el cuerpo metaboliza hasta 0.15 miligramos de alcohol por cada hora, por lo que, transcurridas tres horas, habría eliminado hasta 0.45 miligramos; eso, sumado a los 0.20 que arrojó el resultado médico, daría un total de 0.65, suficiente para que se considere que Laura habría estado en estado etílico al momento del accidente.

Es así que, el caso continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo, mientras surgen dudas sobre lo ocurrido tras el accidente. La aparición pública de Sebastián Gálvez solo avivó el interés mediático en torno a Laura Spoya.