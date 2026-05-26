Rosángela Espinoza ROMPE en llanto tras ser SUSPENDIDA en vivo de "Esto es Guerra"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva polémica sacudió el set de "Esto es Guerra" luego de que Rosángela Espinoza protagonizara un fuerte enfrentamiento con el Tribunal del programa, situación que terminó con su suspensión indefinida y un emotivo quiebre frente a cámaras.

Todo comenzó cuando la popular "Chica selfie" cuestionó las decisiones tomadas por la máxima autoridad del reality tras una situación relacionada con Said Palao y Leandro Cabello. Durante la discusión, Rosángela lanzó comentarios que fueron interpretados como una crítica directa al criterio del programa y al rol del público en las competencias.

La tensión aumentó cuando el Tribunal intervino para intentar detener las declaraciones de la modelo. Sin embargo, lejos de retroceder, Espinoza continuó defendiendo su postura y enfrentó en vivo a la producción.

"¿Usted quiere correr la misma línea que el señor Said Palao?", preguntó la máxima autoridad del programa, a lo que Rosángela Espinoza manifestó que no quiere ser castigada. "Entonces, ¡cállese!", ordenó el 'Tribunal'. Como la 'guerrera' siguió hablando, terminó siendo suspendida.

Tribunal decidió suspenderla en plena transmisión

Tras el intercambio de palabras, el Tribunal tomó la decisión de sancionar a la integrante de los "combatientes", argumentando que había menospreciado la participación del público y desacatado las órdenes de la producción.

"Señorita Rosángela, usted está suspendida del programa. Creo que no tengo por qué explicarle. Esto es hasta nuevo aviso", anunció el Tribunal en plena emisión del reality.

La noticia tomó por sorpresa a la influencer, quien no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose frente a cámaras. "¿Qué he hecho?", preguntó entre llanto antes de que la producción le apagara el micrófono y le pidiera retirarse del estudio.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre si la sanción fue exagerada o si Rosángela excedió los límites dentro del programa. En plataformas digitales, muchos seguidores respaldaron a la modelo, mientras otros defendieron la autoridad del Tribunal y las reglas internas del reality.

No es la primera polémica de Rosángela en EEG

La suspensión volvió a colocar a Rosángela Espinoza en el centro de la controversia dentro de "Esto es Guerra". A lo largo de los años, la modelo ha protagonizado diversos enfrentamientos y sanciones dentro del programa debido a sus discusiones con compañeros, producción y el propio Tribunal.

Incluso, anteriormente ya había sido suspendida por cuestionar decisiones del reality y enfrentarse a la producción en vivo. Pese a ello, también se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas y comentadas del espacio televisivo.

La nueva sanción deja en incertidumbre el futuro inmediato de Rosángela Espinoza en "Esto es Guerra". Mientras el programa aún no confirma cuándo podría regresar, el episodio volvió a demostrar que las tensiones dentro del reality continúan siendo uno de los principales ingredientes que mantienen atentos a los televidentes.