Brian Rullan destruye a Laura Spoya tras confirmar saliditas con su 'colágeno': "Perdió mi respeto hace mucho"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación entre Brian Rullan y Laura Spoya volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo. Esta vez, el empresario mexicano sorprendió al pronunciarse con dureza sobre la ex Miss Perú, luego de que ella oficializara su cercanía con Sebastián Gálvez, conocido públicamente como su "colágeno". Sus comentarios rápidamente generaron revuelo en redes sociales ya que hasta hace poco al parecer tenía intenciones de reconquistarla.

Brian Rullan exige divorcio a Laura Spoya

Todo ocurrió tras una conversación difundida por el programa 'Magaly TV, la firme', donde Rullan habló sobre el proceso de divorcio que mantiene con la conductora de televisión. El mexicano dejó entrever que desea cerrar definitivamente esta etapa de su vida y mostró una actitud fría y distante hacia la madre de sus hijos. Además, evidenció incomodidad por la exposición mediática que rodea la nueva etapa sentimental de Spoya.

"Obvio estoy esperando que ella vaya a firmar a Acapulco... Solo quiero que firme para salir con mujeres a futuro", dijo el empresario mexicano.

Lo que más llamó la atención fueron las fuertes expresiones que utilizó al referirse a la modelo peruana. Brian Rullan dejó claro que el cariño y admiración que alguna vez sintió por Laura Spoya quedaron en el pasado. Incluso, deslizó que perdió completamente el respeto por ella hace bastante tiempo, lo que evidenciaría que la relación terminó en medio de profundas diferencias personales y emocionales.

"Lástima jajaja. pero neta nada. Perdió mi respeto hace mucho (...) Cuando uno sale por primera vez con alguien, tienes que ver si va a fluir, si va a funcionar, sino, y sino, no funciona", indicó.

Por su parte, Laura Spoya prefirió mantener una postura más calmada frente a la situación. La conductora aseguró que ambos continúan con sus vidas por separado y que cada uno tiene derecho a rehacer su camino sentimental.

Laura y su chibolo se lucen juntos

Después de varios meses de negar que tenían una relación, Laura y Sebastián fueron captados comiendo en la calle y, lejos de huir de las cámaras, decidieron hablar sinceramente sobre sus sentimientos. Ambos declararon para un conocido programa de espectáculos transmitido en la tarde.

El primero en hablar fue Sebastián, quien confesó qué es lo que le gusta de la ex Miss Perú. "Es una mujer increíble. Si te hablo ahora de Laura, me vas a agarrar (...) Sí, obvio que sí (me gusta)", dijo Gálvez, siendo la primera vez que acepta tener un vínculo sentimental con la conductora de 'La Manada'.

En esa misma línea, aseguró que le gusta la experiencia que tiene Laura en la vida y hasta habló sobre lo apasionados que son en el día a día. "Es fascinante, cada día aprendo algo nuevo de ella y eso es lo que me gusta de ella (...) Y sí, besa increíble", agregó.

Es así que, mientras Laura Spoya y Sebastián Gálvez ya no esconden la cercanía sentimental que existe entre ambos, las declaraciones de Brian Rullan dejaron en evidencia que la ruptura sigue marcada por tensiones y resentimientos. La exposición pública de este nuevo romance continúa alimentando la polémica y mantiene a la expareja en el centro de la atención mediática.