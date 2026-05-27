Rosángela tomará acciones legales contra Christian Cueva por foto juntos en hotel: "Todo tiene su límite"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza confirmó que está cansada de ser vinculada con Christian Cueva y tomará acciones legales contra el futbolista, asegurando que él ha permitido que se siga especulando sobre una supuesta relación sentimental entre ambos en el pasado, cuando se filtró una foto de ambos en la cama de un hotel. La influencer aseguró que no hace esto por dinero y está determinada a llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso legal.

Rosángela mandará carta notarial a Christian Cueva

En declaraciones para el programa 'Más Espectáculos', la 'chica selfie' aseguró que el futbolista tuvo la oportunidad de negar los rumores de que ambos tuvieron un romance en el pasado, pero no lo hizo, motivo por el cual está evaluando una demanda en su contra.

"Si estaba sentado y le han hecho la pregunta, tiene que contestar sí o no. ¿Para qué dejar eso abierto para que sigan especulando y hablando de mi imagen? Ya son más de 10 años. Yo tengo entendido que él se casó en el 2019 y participé en 'El Gran Show' en el 2016 (...) Me sigue molestando con ese tema y creo que todo tiene su límite", indicó.

En esa misma línea, Espinoza aseguró que tiene la conciencia limpia, por lo que ha tomado la decisión de presentar una querella contra el novio de Pamela Franco. También indicó que tiene pruebas de todo lo que dice y que lo más importante es su tranquilidad.

"Yo no me he pronunciado por mi paz mental, por mi tranquilidad, porque yo ya he pasado por algo así, por una información que salió hace años (...) Es hora de poner mano dura. Me voy a ir hasta las últimas para que ellos aprendan a respetar y hacerse responsables por lo que dicen", agregó.

Finalmente, indicó que no está demandando al futbolista por un tema económico, ya que piensa donar el dinero a una causa social. "(¿Tú no lo haces por dinero, verdad?) Por supuesto que no, y esa plata la voy a utilizar para albergues y todo eso, porque esto sí o sí se tiene que parar ya", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Rosángela Espinoza evidencian el desgaste que le ha generado ser relacionada constantemente con Christian Cueva durante más de una década. La influencer busca poner fin a las especulaciones y marcar un precedente sobre la responsabilidad pública de los personajes mediáticos, dejando claro que prioriza su tranquilidad y reputación.