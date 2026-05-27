RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Se cansó!

Rosángela tomará acciones legales contra Christian Cueva por foto juntos en hotel: "Todo tiene su límite"

La influencer aseguró que tomará acciones legales contra Christian Cueva por permitir especulaciones sobre un supuesto romance del pasado y afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias en defensa de su imagen.

Rosángela demandará a Christian Cueva por foto en hotel
Rosángela demandará a Christian Cueva por foto en hotel (Composición Exitosa)

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/05/2026

Síguenos en Google News Google News

Rosángela Espinoza confirmó que está cansada de ser vinculada con Christian Cueva y tomará acciones legales contra el futbolista, asegurando que él ha permitido que se siga especulando sobre una supuesta relación sentimental entre ambos en el pasado, cuando se filtró una foto de ambos en la cama de un hotel. La influencer aseguró que no hace esto por dinero y está determinada a llegar hasta las últimas consecuencias en el proceso legal.

Rosángela mandará carta notarial a Christian Cueva

En declaraciones para el programa 'Más Espectáculos', la 'chica selfie' aseguró que el futbolista tuvo la oportunidad de negar los rumores de que ambos tuvieron un romance en el pasado, pero no lo hizo, motivo por el cual está evaluando una demanda en su contra.

"Si estaba sentado y le han hecho la pregunta, tiene que contestar sí o no. ¿Para qué dejar eso abierto para que sigan especulando y hablando de mi imagen? Ya son más de 10 años. Yo tengo entendido que él se casó en el 2019 y participé en 'El Gran Show' en el 2016 (...) Me sigue molestando con ese tema y creo que todo tiene su límite", indicó.

En esa misma línea, Espinoza aseguró que tiene la conciencia limpia, por lo que ha tomado la decisión de presentar una querella contra el novio de Pamela Franco. También indicó que tiene pruebas de todo lo que dice y que lo más importante es su tranquilidad.

"Yo no me he pronunciado por mi paz mental, por mi tranquilidad, porque yo ya he pasado por algo así, por una información que salió hace años (...) Es hora de poner mano dura. Me voy a ir hasta las últimas para que ellos aprendan a respetar y hacerse responsables por lo que dicen", agregó.

Rosángela Espinoza denuncia a Christian Cueva y a POPULAR programa de TV por difamación
Lee también

Rosángela Espinoza denuncia a Christian Cueva y a POPULAR programa de TV por difamación

@farandula.lorcha ¡Con todo y pruebas! 😧🔥 #farandulalorcha #rosangelaespinoza #cueva #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Finalmente, indicó que no está demandando al futbolista por un tema económico, ya que piensa donar el dinero a una causa social. "(¿Tú no lo haces por dinero, verdad?) Por supuesto que no, y esa plata la voy a utilizar para albergues y todo eso, porque esto sí o sí se tiene que parar ya", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Rosángela Espinoza evidencian el desgaste que le ha generado ser relacionada constantemente con Christian Cueva durante más de una década. La influencer busca poner fin a las especulaciones y marcar un precedente sobre la responsabilidad pública de los personajes mediáticos, dejando claro que prioriza su tranquilidad y reputación.

Pamela Franco sobre su presunta crisis sentimental con Christian Cueva: "Él está por allá y yo por acá"
Lee también

Pamela Franco sobre su presunta crisis sentimental con Christian Cueva: "Él está por allá y yo por acá"

Temas relacionados Christian Cueva demanda hotel romance Rosángela Espinoza

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA