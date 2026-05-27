Mujer descubre que su esposo le era INFIEL con su hermana que vivía en la misma casa: "Quedó embarazada"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las infidelidades suelen ser una de las experiencias más dolorosas en la vida. Sin embargo, si la traición está vinculada a un familiar, es peor aún. Es el caso de una joven que descubrió que su hermana era la amante de su esposo durante varios años, ya que los tres vivían en la misma casa y ellos tuvieron un romance a escondidas hasta que la hermana quedó embarazada.

Mujer descubre que su hermana es la amante de su esposo

La creadora de contenidos, Daniela Arrubla, contó su historia a través de TikTok, donde explicó que ella conoció a su esposo en Antioquia, lugar adonde él fue transferido durante un tiempo debido a que era policía. Sin embargo, cuando le tocó volver a Bogotá, ella decidió mudarse junto con él, ya que estaba muy enamorada, a pesar de que el hombre le hacía varios desplantes.

Sin embargo, todo cambió cuando su hermana, que estaba por cumplir la mayoría de edad, le pidió mudarse con ella a Bogotá para iniciar sus estudios, ya que en el lugar donde habían nacido no tenían muchas oportunidades de salir adelante. Daniela no vio ningún problema y llevó a su hermana a vivir en la misma casa donde compartía con su esposo, convirtiéndose aparentemente en la familia perfecta.

Según dijo, su esposo empezó a tener comportamientos raros después de unos años, y ella le contaba sus penas a su hermana, quien, a su vez, la aconsejaba, diciéndole que quizá el hombre solo estaba cansado por motivos de trabajo. Según Daniela, su esposo y su hermana tuvieron un romance a escondidas durante al menos tres de los seis años que estuvo con él.

La influencer también contó que su hermana era muy discreta respecto a la relación extramatrimonial que llevaba con su esposo, ya que nunca demostró estar celosa de ella e incluso los veía besándose y haciendo vida de pareja durante mucho tiempo, sin decir absolutamente nada.

Hermana de Daniela quedó embarazada de su cuñado

Daniela continúa contando que la situación se tornó un poco sospechosa cuando, al momento de pagar los gastos de su hermana, su esposo se veía involucrado, aunque ella nunca pensó que entre ellos había una relación sentimental. No obstante, la situación se hizo insostenible cuando, repentinamente, su hermana empezó a tener malestares típicos del embarazo.

Después de que un día su hermana tuvo una recaída y fue llevada al hospital, se confirmó que estaba embarazada, pero se negó a confesar quién era el padre, asegurando que ella ni siquiera tenía novio. Además, la joven quería interrumpir el embarazo a toda costa y entró en una etapa de negación y crisis.

Daniela confesó que la joven estuvo llorando durante varias semanas en su casa y ella estaba dispuesta a brindarle su apoyo, incluso enfrentando a su esposo. Sin embargo, le cayó un balde de agua fría cuando su hermana la sentó y le confesó que el hijo que estaba esperando era del hombre que ella amó durante tantos años.

Arrubla confesó que ese fue el golpe más duro que ha recibido en su vida, ya que, tras la confesión de su hermana, su esposo terminó su relación con ella, confesando que se había enamorado de su cuñada, con quien iniciaría una nueva vida, ya que ambos estaban esperando un hijo. Debido a ello, Daniela actualmente tiene miedo de iniciar una nueva relación, ya que siente que, si su hermana la traicionó, las demás personas podrían hacerlo también.

Reacción en redes sociales

El video de Daniela no tardó en volverse viral en TikTok, donde acumula millones de reproducciones y comentarios. La mayoría de personas la apoyaron, mientras que otros contaron que también han vivido experiencias similares y recomendaron tener cuidado en el aspecto sentimental.

"Repitan conmigo: no debo meter a nadie a mi hogar", "cómo es posible que en el día me hayan salido dos videos casi iguales", "ay, hermana, y yo darme cuenta de que es mi mamá", "yo estaba desayunando y estoy escuchando esto súper enojada", "me pasó lo mismo, solo con la diferencia de que yo sí salí embarazada y por esa noticia perdí mi bebé", comentaron.

Es así que, el caso de Daniela Arrubla generó miles de reacciones en redes sociales debido al impacto emocional de la traición familiar. Su testimonio abrió un debate sobre la confianza en las relaciones y cómo una infidelidad, especialmente dentro del entorno cercano, puede dejar secuelas emocionales difíciles de superar durante muchos años.