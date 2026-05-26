Reconocida actriz REVELA que tuvo complicaciones en la vista: "Era legalmente ciega del ojo izquierdo"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida actriz de talla internacional reveló que durante años convivió con una complicación en la vista que pocos conocían y que terminó afectando no solo su salud, sino también su bienestar físico y emocional. La intérprete confesó que pasó casi una década viendo de manera limitada, al punto de ser considerada legalmente ciega de un ojo.

¿Qué actriz fue diagnosticada con problemas en la visión?

La estrella de Hollywood sorprendió al revelar que tuvo que someterse a una delicada cirugía para recuperar la vista. Según explicó, recién después de la operación comprendió el verdadero impacto que la enfermedad había tenido en su vida diaria y en su sistema nervioso.

Se trata de Anne Hathaway, quien habló abiertamente sobre este episodio en el podcast de The New York Times. La protagonista de 'El diario de la princesa' confesó que padeció cataratas en el ojo izquierdo y que esta condición deterioró seriamente su visión.

"Quizás sea demasiada información, pero estuve medio ciega durante diez años", comentó la actriz, en la entrevista realizada por el medio internacional.

Anne Hathaway revealed that she nearly went blind in her 30s due to an early onset cataract in her left eye, detailing how getting corrective surgery changed her perspective. https://t.co/GZJ13QZP7L pic.twitter.com/2S4j5cAHPU — E! News (@enews) May 26, 2026

La actriz estadounidense mencionó no conocer la gravedad del asunto médico hasta luego que fue intervenida quirúrgicamente, puesto que esta situación estaba haciendo que sus actividades cotidianas las realice con complicaciones antes de recibir un tratamiento adecuado.

"Afectó tanto a mi visión que, básicamente, era legalmente ciega del ojo izquierdo y acabé sometiéndome a una cirugía. Y no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que por fin pude ver todo el espectro de colores", agregó Anne Hathaway.

De acuerdo con especialistas, las cataratas pueden provocar visión borrosa, dificultad para leer, manejar de noche o incluso reconocer expresiones faciales de personas que los rodean. En el caso de Anne Hathaway, el problema se prolongó durante años antes de recibir tratamiento.

"No me había dado cuenta de que, en realidad, estaba afectando a mi sistema nervioso. Para las personas que padecen cataratas, ver a través de unos cristales opacos suele ser como mirar a través de una ventana escarchada o empañada, expresó la actriz.

Como parte de su relato, Anne Hathaway manifestó estar agradecida con la oportunidad de tener su vista restablecida en la actualidad porque puede gozar de beneficios que no hubieran sido posibles de no haberse sometido a una intervención quirúrgica. En ese sentido, la actriz dijo que es un milagro que pueda ver luego de las complicaciones por las que tuvo que pasar.