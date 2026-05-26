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Narró lo sucedido

Exparticipante de 'La Voz Perú' es acusado de agresión en concierto: Víctima rompe su silencio

Un exparticipante de la Voz Perú fue acusado de agresión contra un joven durante un concierto en el Cercado de Lima. Ahora, la víctima rompió su silencio y brindó mayores detalles sobre lo sucedido.

Persona agredida por exparticipante de La Voz Perú rompe su silencio
Persona agredida por exparticipante de La Voz Perú rompe su silencio (Foto: Composición Exitosa)

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/05/2026

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Gran repercusión en las plataformas digitales ha tenido la difusión de un video en el que se observa a un reconocido ex participante de 'La Voz en Perú' protagonizando una brutal agresión contra un trabajador de escenario durante un evento musical en un local del Cercado de Lima. Ahora, la víctima decidió romper su silencio y detallar cómo ocurrieron los hechos.

El testimonio de la víctima

En entrevista exclusiva con Exitosa, el trabajador agraviado identificado como Moisés Arango, dio a conocer cómo se suscitó aquella fatal escena en la que el cantante que participó en la producción de Latina, le propinó múltiples golpes que trajo como secuencias secuelas en su rostro y cabeza.

Cabe señalar que esta escena tuvo lugar en un reconocido local de eventos de la capital durante el show 'Resurrection of Metal Fest', que congregó a diversas bandas nacionales de metal. Entre ellas, Blizzard Hunter cuyo vocalista es Sebastián Palma, exparticipante de 'La Voz Perú'.

En primer lugar, el agraviado explicó que su labor durante este festival era como stage manager, persona encargada de verificar que los instrumentos estén conectados correctamente. Al respecto, sostuvo que hubo un retraso en el inicio del concierto del citado grupo por lo que el tiempo de presentación se tuvo que reducir.

Cuando estaba por culminar el tiempo de presentación, Arango afirma que les avisó de ello, pero hicieron caso omiso. Tras ello indicó que Palma lanzó un micrófono y le recriminó por hacerlo, de pronto en escena entra otro integrante de la banda, pero lo alejó, hecho que no agradó a Sebastián Palma.

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"Ahí es donde aparece el ataque de Sebastián. En mi cabeza no pensaba que alguien me iba a atacar en el escenario. En la caída, me agarré de su cabello y en eso él comenzó los ataques, me quedé ahí buscando mis brazos para cubrirme el rostro", explicó el afectado.

Golpe en la nariz y acciones legales

Moisés Arango señaló que Sebastián Palma le propinó un fuerte golpe en la nariz por lo que terminó ensangrentado y fue auxiliado por personal de seguridad. Además, afirmó que la banda fue llevada al backstage porque lo que procedía era trasladarlos a la comisaría cercana, pero terminaron por irse del lugar.

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Luego, él mismo acudió a un hospital en el que confirman que tuvo una fractura de tabique a ello se suma las contusiones en la parte posterior de su cabeza y la hinchazón de su rostro. En tanto, Arango cuestionó que la banda haya publicado un comunicado sobre lo sucedido que en palabras de él contenía "mentira" y reveló le "choca bastante" la situación.

Finalmente, añadió que, días posteriores a los suscitados, Palma buscó hablar con él, pero no le ha respondido. Ahora, Moisés Arango sostuvo que ha interpuesto una denuncia contra el cantante Sebastián Palma, luego de haberlo agredido la madrugada del pasado domingo 17 de mayo en un evento del Cercado de Lima.

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