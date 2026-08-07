102 años de historia: Universitario de Deportes festeja un nuevo aniversario de vida institucional

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes celebra este 7 de agosto de 2026 su 102° aniversario, reafirmando su condición de institución fundacional del fútbol peruano y club más laureado del país. Fundado en 1924 por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"Del balompié peruano, la máxima expresión...", como marca la polca, el cuadro crema nació con una identidad clara: representar la pasión, la garra y el estilo de juego pragmático que lo caracterizó a lo largo de más de un siglo.

La relevancia de Universitario trasciende lo deportivo. El club, tricampeón nacional y único equipo peruano en ser bicampeón en el año de su Centenario, se ha consolidado como un símbolo de identidad popular.

La 'U' celebra sus 102 años

Mediante un emotivo video subido a sus redes sociales oficiales, Universitario conmemora sus 102 años de vida deportiva. En la publicación se puede visualizar imágenes de memorables triunfos y momentos que quedaron en la retina de todos los hinchas por generaciones.

El cuadro más ganador

El equipo estudiantil actualmente es el club con mayor cantidad de títulos nacionales, 29 en total. Su primera estrella la consiguió en el año 1929 al golear por 7-0 a Circolo Sportivo Italiano. Y la más reciente, fue en la antepenúltima jornada del Torneo Clausura, al derrotar a ADT en Tarma por 1-2 en octubre del 2025, alcanzando el tricampeonato.

Asimismo, es el primer equipo nacional en obtener dos tricampeonatos (1998-1999-2000 y 2023-2024-2025) y seis bicampeonatos, y el primer club del Perú y del lado del Pacífico en disputar una final de la Copa Libertadores, en 1972, cuando cayó ante Independiente.

Su 1° título en 1929 (7-0 sobre Circolo Sportivo Italiano) y su 29° campeonato en 2025 (1-2 sobre ADT)

Sus estadios

El 'Lolo Fernández' en el distrito de Breña, fue la primera localidad de la 'U', dónde se escribieron las primeras páginas doradas de la institución, donde desfilaron emblemáticos futbolistas desde el propio Teodoro 'Lolo' Fernández, Roberto Challe, Percy Rojas, hasta José Luis 'El Puma' Carranza, Jorge Amado Nunes, José Guillermo 'Chemo' del Solar, y un largo etcétera.

Pero, su actual estadio, el Monumental de Ate, inaugurado en el año 2000, fue escenario donde logró su primer tricampeonato (1998-1999-2000), es el recinto con mayor aforo del país y uno de los más amplios de Sudamérica y del mundo.

Uno de los sectores del estadio "Lolo' Fernández" de Breña y el "Monumental" de Ate.

Noche de celebración

Mañana, sábado 8 de agosto, se dará el 'U Fest 102', un evento que recibirá a toda la fanaticada 'crema' que ofrecerá shows de variadas agrupaciones musicales.

Tendrá como localidad el 'Arena Monumental', ubicado en la explanada de la tribuna sur del estadio Monumental. El festival está programado a iniciar desde las 12 p.m. del mediodía.

'U Fest 102' es el show musical que reunirá a todos los seguidores de Universitario

Es así que, como cada 7 de agosto, Universitario de Deportes festeja su 102° aniversario de vida institucional, de relevancia en el fútbol nacional y sudamericano, que marcó a muchos de sus aficionados con la tan marcada: garra. El club más ganador de nuestro balompié y el pueblo 'merengue' está de fiesta.