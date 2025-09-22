Néstor Villanueva revela que Andy V buscaba a Florcita Polo mientras estaba casado con Susy Díaz

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Néstor Villanueva sorprendió a todos con su participación en El valor de la verdad. El cantante reveló que durante su relación con Florcita Polo, Andy V no dudaba en buscarla y llamarla, pese a estar casado con Susy Díaz, generando tensiones dentro del hogar y conflictos que quedaron al descubierto ante la audiencia.

¿Andy V buscaba a Florcita Polo?

Durante su participación en El valor de la verdad, Néstor Villanueva relató que la convivencia con Andy V, cuando ambos vivían bajo el mismo techo mientras él estaba casado con Susy Díaz, no fue nada sencilla.

Néstor Villanueva recordó un episodio en plena entrevista, durante un corte comercial, cuando Andy V se pasó de la raya con un comentario sobre Florcita, quien estaba embarazada.

"Estábamos en un mueble y estábamos en una entrevista, él hablaba y decía tal, tal, hay un momento que te sacan de casillas y le puse el codo en la cara (...) Fue mi reacción, no debí reaccionar así me ganó", recordó Néstor Villanueva.

Pero eso no fue todo, porque, al parecer, Andy V no conocía límites y, aunque estaba casado con Susy Díaz, aprovechaba cualquier ocasión para buscar a Florcita Polo cuando ella y Néstor Villanueva tenían peleas.

"(¿Alguna vez fue faltoso con Flor?) Ella me contó que sí, cuando habíamos tenido problemas en el 2014, él la llamaba, la buscaba, eso es lo que me contó ella", explicó.

¿Néstor fue mantenido por Florcita?

Néstor Villanueva también compartió detalles sobre su matrimonio con Florcita Polo, recordando momentos complicados dentro de su entorno personal.

Además, el cantante se refirió a la situación económica durante ese tiempo, reconociendo que hubo etapas en las que Florcita Polo asumía prácticamente todos los gastos del hogar.

"La verdad es que, si me pongo a pensar bien, ha habido momentos en los que he estado sin trabajo, entonces ella ha aportado para los alimentos, para los gastos de casa, y tengo que aceptar y reconocerlo porque así ha sido", expresó Néstor Villanueva.

Asimismo, el cantante aclaró que la economía familiar siempre estuvo marcada por altibajos. En sus propias palabras, "han habido momentos que a ella le ha ido mal y yo he cubierto gastos, pero en este caso lo vemos mal cuando decimos que la mujer nos ha dado".

Así, Néstor Villanueva contó en El valor de la verdad que Andy V buscaba a Florcita Polo incluso mientras seguía casado con Susy Díaz.