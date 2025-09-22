Ricardo Mendoza dedica emotivo mensaje a su novia tras revelarse que será papá

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de los rumores sobre su paternidad, Ricardo Mendoza volvió a acaparar titulares con un momento muy especial. Desde París, junto a su novia Katya Mosquera, compartió un mensaje lleno de cariño que muchos interpretaron como la confirmación de que pronto dará la gran noticia: será papá por primera vez.

Ricardo Mendoza dedica mensaje a su novia

El sábado 20 de septiembre de 2025, durante la función de su espectáculo Hablando Huevadas en la sala Gustave Eiffel, Ricardo Mendoza interrumpió el guion para anunciar que será papá. La noticia fue confirmada por la tiktoker peruana Brigitte Valencia, quien estuvo presente en el show y compartió detalles clave del evento.

"En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y bueno, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia Katya, y ahora da un paso más en su vida personal", expresó Brigitte Valencia.

Tras la difusión de la noticia en redes sociales, Ricardo Mendoza sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación junto a su novia Katya Mosquera. En la imagen, ambos posan juntos en París, disfrutando de su estancia en la ciudadhttps://www.exitosanoticias.pe/exitosa-peru/vecinos-ciudad-nueva-intensifican-protestas-obra-cuestionada-avenida-internacional-municipal-n159358 y frente a uno de los escenarios más icónicos del mundo.

La foto vino acompañada de una sola palabra que generó inmediato revuelo: "Amores". El mensaje, simple pero en plural, fue interpretado por muchos como la confirmación pública del embarazo.

Magaly Medina y su inesperada reacción

Al ser consultada sobre si el anuncio de Ricardo Mendoza la sorprendió, Magaly Medina destacó la calidad humana y el instinto paternal que siempre ha observado en el comediante.

"No (me sorprendió) tanto, Ricardo cuando conoció al hijo de Katia se convirtió en un padre increíble, era natural que ellos desearan darle un hermanito. Los conocí a ambos recién ayer, jamás había hablado con ellos. También conocí a Melissa, la esposa de Jorge", declaró Magaly Medina a Trome.

La conductora también destacó el cálido recibimiento que recibió por parte de la comunidad peruana en el extranjero. "Así es, me recibieron muy bien, los peruanos fuera del país me quieren mucho y eso me emociona bastante. Traté de pasar algo inadvertida para no robarles el show a los ahijados", aseguró.

Así, durante su estadía en París, Ricardo Mendoza dedicó un mensaje emotivo a Katya Mosquera. La fotografía publicada junto a su novia, acompañada de la palabra "Amores", reforzó los rumores sobre un posible embarazo y generó gran repercusión en redes.