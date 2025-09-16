Pamela López se lanza como cantante y manda INESPERADA indirecta ¿a Christian Cueva?: "El karma te va a llegar"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López incursiona en la música. Pues bien, la influencer no dudó en cantar una parte del tema que promete sorprender a más de uno de sus seguidores y que no pudo evitar ser calificado como una indirecta a Christian Cueva.

Pamela López y su primer tema musical

En el último fin de semana, la trujillana decidió romper su silencio dando a conocer detalles impactantes sobre su fallido matrimonio con el futbolista del club Sport Emelec. Incluso, señaló que no podía comprender las críticas que recibió tras su separación con el popular 'Aladino' por su infidelidad, sin saber cómo estaba ella realmente en ese momento, que —según ella— la dejó sumida en una depresión y con el corazón destrozado.

También señaló que sus salidas nocturnas fue un intento de sobrellevar el sufrimiento y evitar que la vieran vulnerable tras el escándalo con Cuevita. Sin embargo, tuvo que salir adelante por el bienestar de sus hijos hasta el punto de aparecer en televisión e incursionar como animadora. Sin embargo, esta vez dejó en shock a más de uno al soltar tremenda 'bomba': ¡se lanza como cantante!

El programa 'Día D' emitió imágenes de la influencer de 38 años en una cabina grabando su voz para una inédita canción junto a Paul Michael, el hombre que, a pesar de su diferencia de edad, ha logrado conquistar su corazón y hacerla volver a confiar en el amor.

De animadora a cantante: "El karma"

En el adelanto de la letra, Pamela López dejó escuchar un extracto con un potente mensaje que no pasó desapercibido y que rápidamente desató comentarios entre seguidores que aseguran estaría relacionado con Christian Cueva, quien tras su separación formalizó su romance con Pamela Franco.

"El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar", se le escucha cantar a la trujillana con gran entusiasmo y sentimiento. Exhortó a sus seguidores a que la apoyen en su nueva faceta. "Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen", sostuvo.

Paul Michael apoya a Pamela López

Quien no pudo evitar sentirse orgulloso por esta nueva faceta de Pamela López, fue Paul Michael, quien aseguró que él la viene motivando y alentando para interpretar este tema que incluiría mensajes sobre el karma y las consecuencias de malas decisiones.

Cabe recordar, que Christian Cueva, también incursionó en la música al grabar el tema 'Cervecero' junto con Pamela Franco, con quien mantiene una relación, situación que habría motivado a la su expareja a lanzarse en el mismo camino, sin miedo a nada ni a las críticas.

El inesperado debut musical de Pamela López no solo sorprendió por su faceta artística, sino también por el fuerte mensaje que dejó entre líneas. Se especula que la frase "el karma te va a llegar" iría dirigida a Christian Cueva.