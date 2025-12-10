Nicola Porcella anuncia con emoción su nuevo emprendimiento en México: "Productos de calidad"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular influencer y actor Nicola Porcella vuelve a dar de qué hablar con su más reciente emprendimiento en México, un proyecto que lo saca de la televisión y lo mete de lleno en el negocio de la panadería. Aquí te contamos de qué se trata.

Nicola Porcella y su nuevo emprendimiento

Nicola Porcella, quien desde el 2020 radica en México, sorprendió a propios y extraños al anunciar que decidió dejar atrás las cámaras para enfocarse en un nuevo emprendimiento que, literalmente, huele a pan recién horneado.

Tras formar parte de una novela de Televisa y consolidar su presencia pública gracias a su participación en La casa de los famosos, el actor y presentador peruano tomó un camino distinto.

Resulta que decidió convertirse en socio de FunPan, una cadena de panadería que promete revolucionar el consumo del pan dulce en el país azteca.

El proyecto, en el que comparte sociedad con Emilio Osorio, Ernesto Laguardia y Omar Fierro, apuesta por una experiencia basada en sabores intensos, colores llamativos y productos que rompen cualquier dieta sin culpa.

FunPan nació como una propuesta irreverente: conchas psicodélicas, croissants XXL y panes que parecen salidos de un videojuego.

Pero esta historia no se quedó en un simple anuncio, sino que llegó después de que Nicola Parcela cerrara su etapa en Televisa con la telenovela Amanecer y también dejara atrás su paso por el programa Hoy.

Fue en ese momento cuando decidió entregarse por completo a un nuevo universo, el de la panadería creativa que hoy impulsa con entusiasmo.

Nicola explica su ingreso al emprendimiento

En una entrevista para un medio mexicano, Nicola Porcella contó cómo se involucró en este negocio y su rol clave dentro de la marca, que también incluye figuras como Daniel Elbittar, Juan Osorio y Eva Daniela.

"Tuvimos la primera degustación de FunPan. Estamos perfeccionando todos los detalles para ofrecerles un producto de calidad, delicioso, con explosiones de sabores y diferentes mezclas", contó.

FunPan, tal como se describe en su página web, es "la panadería que decidió romper las reglas y volverlas a hornear con más sabor, más color y cero vergüenza".

Parte de su atractivo está en que los clientes pueden decorar, rellenar y crear sus propios panes, convirtiendo cada visita en una experiencia distinta y divertida, tanto para niños como para adultos.

Además, Nicola Parcella adelantó que la marca abrirá nuevos puntos de venta en Plaza Satélite, Parque Antenas, Parque Tepeyac y en su fábrica de Coyoacán, una muestra clara de que el proyecto está creciendo a paso acelerado.

Así, Nicola Porcella anunció con emoción su nuevo emprendimiento en México, FunPan, una innovadora cadena de panadería que lo aleja del mundo televisivo para llevarlo a un terreno inesperado, pero lleno de color y sabor.