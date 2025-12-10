Tilsa Lozano revela que su ex, Jackson Mora, le debe dinero a miembros de su familia

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a generar titulares al asegurar que su exesposo, Jackson Mora, le debe dinero a miembros de su familia, incluyendo un compromiso notarial por una camioneta que aún no ha sido pagada.

Tilsa Lozano revela deudas de Jackson Mora

Tras su reciente participación en El valor de la verdad, donde sorprendió al público con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y su vida personal, Tilsa Lozano regresó al ojo de la farándula con nuevas declaraciones que rápidamente se hicieron virales.

En su programa La noche habla, la exmodelo no dudó en abordar un tema delicado: las deudas que su exesposo, Jackson Mora, mantiene con personas cercanas a su familia.

Según Tilsa Lozano, Jackson Mora "viene 'pelotudeando desde hace meses" y hasta el momento no ha cumplido con sus compromisos económicos.

Todo comenzó cuando, durante un análisis sobre su paso por El valor de la verdad, Ric La Torre preguntó si Jackson Mora la había estafado.

Aunque Tilsa Lozano evitó acusar directamente a su exesposo de un delito, confirmó que él adeuda dinero a varios miembros de su familia.

"Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. No voy a dar detalles de a quién, pero sí, efectivamente le debe plata a personas de mi familia, que lo viene 'pelotudeando' hace meses y meses", declaró.

Asimismo, Tilsa Lozano mencionó que uno de los afectados por las deudas de Jackson Mora sería un primo suyo, que aún espera el pago de un evento reciente realizado en Argentina.

Tilsa Lozano asume pagos de Jackson Mora

Además de las deudas personales, Tilsa Lozano reveló un conflicto relacionado con una camioneta cuyo pago Jackson Mora no estaría cumpliendo.

Según la conductora, ella ha tenido que asumir temporalmente los pagos para evitar problemas legales con la propiedad: "Tiene un compromiso legal conmigo de terminar de pagar una camioneta que supuestamente habían dado una inicial, que nunca se dio".

"Vendieron mi carro para dar una inicial, pero nunca se pagó. Notarialmente tiene un compromiso de pagar las cuotas de esa camioneta; no las está pagando. Yo he tenido que cubrir la cuota para que no me embarguen la camioneta. O sea, me 'enyucaron' la deuda a mí porque fue un préstamo que se pidió cuando estábamos casados. Hay varias cositas por ahí", añadió.

La revelación de Tilsa Lozano sobre las deudas de Jackson Mora a miembros de su familia confirma que, aunque la relación terminó, los problemas económicos siguen afectando a su entorno cercano.