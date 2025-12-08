La Tigresa del Oriente sorprende en el videoclip oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Tigresa del Oriente, destacada figura peruana, forma parte de la producción audiovisual más reciente de Karol G, 'Tropicoqueta', el nuevo videoclip de la artista, generando furor en redes sociales y orgullo por su gran llegada.

Aparición en video

El clip fue lanzado simultáneamente con el documental internacional sobre la trayectoria de la artista colombiana, 'La Premiere' revelando una serie de referencias visuales y con participaciones de rostros emblemáticos ligados a la cultura pop latina.

Entre las más destacadas, se encuentra la Tigresa del Oriente, la vedette mexicana Lyn May y Felipe, el pequeño argentino que se viralizó en Tik Tok por su divertido movimiento de hombros. En el video, la Tigresa luce su estilo felino y forma parte de un set colorido que celebra distintas expresiones culturales de la región.

La propia Tigresa usó sus redes sociales para agradecer a Karol G por la oportunidad, acompañado de un video mostró un poco de su viaje a Colombia para participar de esta oportunidad. "Gracias a mi amiga Karol G por esta linda experiencia. Garritas Positivas juuuauuj", dice y posteriormente publica: "Soy clave".

Momento de la Tigresa en 'Tropicoqueta'

En el video, la cantante colombiana incluyó no solo su energía musical, sino también la presencia de diversos íconos latinoamericanos, con especial destaque para La Tigresa del Oriente.

Nuestra connacional es protagonista de uno de los fragmentos más comentados del videoclip. La producción muestra a la cantante ingresando al set del rodaje, con un aire festivo y enérgico, rodeada de otras personalidades que representan distintas expresiones culturales.

La imagen continúa entre coreografías coloridas y una fusión de ritmos, lo que intensifica el valor simbólico de la participación de la Tigresa, quien aparece en plena interacción con los demás invitados.

La nueva producción no solo destaca por la música, sino también por la selección de las figuras que acompañan a Karol G a lo largo de la pieza. Al incluir a estas mujeres, la figura colombiana plantea un recorrido visual por referentes que han marcado la cultura popular de distintas naciones en Latinoamérica.

El video, mediante sus secuencias, construye un tributo al legado de las artistas presentes y personalidades que han transcendido fronteras, dando visibilidad a quienes influenciaron generaciones con su arte.

Esta nueva aparición de la Tigresa se suma a las reconocidas presentaciones que ha tenido que nunca dejan de sorprender, como la grabación de su versión de Triller de Michael Jackson.