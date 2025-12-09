Trujillo: Sicarios acaban con la vida de un padre y dejan a su hijo al borde de la muerte

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo crimen sacude Trujillo en pleno estado de emergencia. Esta vez, sicarios acabaron con la vida de un padre y dejaron a su hijo al borde de la muerte. La Policía Nacional del Perú investiga el caso y busca a los responsables de este ataque en el distrito de Florencia de Mora.

Asesinan a padre y dejan herido a su hijo

Este martes 9 de diciembre, una terrible noticia ha conmocionado a la ciudad de Trujillo. Según los reportes, un ataque armado en el distrito de Florencia de Mora dejó a un padre de familia sin vida y a su hijo en estado crítico.

🔴🔵Un nuevo crimen sacude Trujillo en pleno estado de emergencia. Esta vez, sicarios acabaron con la vida de un padre y dejaron a su hijo al borde de la muerte.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/vUeodDQij3 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 10, 2025

La Policía Nacional del Perú llegó de inmediato hasta el lugar de los hechos, acordonando la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

El aterrador incidente ocurrió en la parte interna de la vivienda de la familia, donde el padre fue alcanzado por los disparos y lamentablemente perdió la vida.

Por su parte, el hijo fue trasladado de urgencia a un puesto de salud local, donde los especialistas trabajan para salvarle la vida.

La Policía Nacional aún no ha confirmado la identidad del padre fallecido, pero mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

Fuentes de la PNP señalan que no se descarta que este ataque tenga relación con otros crímenes recientes en la Ciudad de la Eterna Primavera.

El trabajo de las autoridades se centra en recopilar pruebas, entrevistar testigos y revisar las cámaras de seguridad de la zona para identificar y detener a los implicados.

Trujillo sigue registrando homicidios

Este hecho se suma a una preocupante serie de crímenes ocurridos en la Ciudad de la Eterna Primavera durante los últimos días, generando miedo y alarma constante.

Desde el inicio del feriado largo, la región ha registrado al menos siete homicidios, todos en distintos distritos de la ciudad, lo que mantiene a la población en alerta máxima.

Vecinos del distrito de Florencia de Mora han expresado su total preocupación, pues esta zona ya había sido escenario de hechos violentos previos.

A pesar de los operativos policiales realizados en la ciudad, los grupos delictivos continúan operando con total impunidad, generando miedo entre todos los residentes.

Trujillo continúa en estado de emergencia mientras los crímenes se siguen registrando en distintos distritos, incluyendo Florencia de Mora, donde un padre perdió la vida y su hijo se encuentra grave. La PNP continúa investigando el caso y buscando a los responsables.