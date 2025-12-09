¿Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa se casan? Pareja se tatúan sus nombres y lucen anillos simbólicos

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante gran parte de su carrera, Mauricio Diez Canseco se ha caracterizado por el ruido mediático que generan sus relaciones amorosas. Esta vez, el famoso empresario reapareció junto a su novia Aixa Sosa luciendo unos curiosos detalles que podrían dar que hablar.

Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa lucen tiernos detalles

El popular Brad Pizza y la argentina se tatuaron sus nombres y ahora portan unos anillos simbólicos que ratifican que su relación va por buen camino. Sin embargo, dejó en claro que estos detalles no significa que los planes de casarse están un futuro cercano ya que seguirán trabajando como lo han venido haciendo.

"Nuestra relación se encuentra en un buen momento, cada día estamos más compenetrados compartiendo nuestra vida y el trabajo. Nos hemos realizado un tatuaje que nos une y también tenemos unos anillos que afianzan la relación", indicó el empresario.

Por su parte, la argentina Aixa Sosa señala que por ahora no piensa en el matrimonio ya que siente que es muy joven y que debe seguir quemando etapas a nivel amoroso y profesional.

"Él se ha casado varias veces y se ha divorciado; así que prefiero que no nos casemos y sigamos unidos. Tampoco pienso en ser madre, tengo 27 años, estoy chiquita. Quizás más adelante, pero por ahora estoy enfocada en trabajar y ahora estoy feliz siendo parte del grupo 'Doradas & Orquesta. Nueva Generación' y llevar la diversión a todo el público", indicó.

Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa lucen más enamorados que nunca.

Mauricio reacciona a los cambios en Panamericana

El pizzero dijo estar contento con los cambios que se están dando en Panamericana Televisión y saludó el ingreso de Gisela Valcárcel. Por ello, manifestó su deseo de continuar en el canal de la avenida Arequipa ya que el próximo año dará que hablar.

"Yo tengo aún contrato con Panamericana Televisión, vence a fin de mes, y nos ha ido bien porque lo repiten los domingos. Espero que el nuevo dueño y Susana Umbert me llamen para renovar, espero que tomen en cuenta para el próximo año. Veo que el canal se está poniendo bien con la llegada de Gisela Valcárcel, de Jorge Benavides", finalizó.

De esta manera, Mauricio Diez Canseco y su novia Aixa Sosa lucieron tatuajes con sus nombres y anillos simbólicos dejando en claro que su relación amorosa está más solida que nunca. Sin embargo, tanto el empresario como la cantante descartaron que el matrimonio esté entre sus planes a futuro.