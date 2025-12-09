Christian Cueva confirma que quiere casarse y tener hijos con Pamela Franco: "Todo con ella"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva sorprendió al revelar que sueña con casarse y formar familia con la cantante Pamela Franco. Sin embargo, el futbolista aclaró que antes debe resolver su situación legal con Pamela López, madre de sus tres hijos.

Christian Cueva no ocultó sus sentimientos por Pamela Franco en su reciente entrevista en el pódcast La Manada.

El popular futbolista confesó que está muy enamorado y que sueña con llegar al altar junto a la cantante, aunque primero debe cerrar capítulos pendientes con Pamela López, su expareja y madre de sus tres hijos.

"Yo estoy enamorado y quiero todo con la mujer con la que estoy, pero tengo que llevar mis procesos que tengo, bueno, que ya lo saben, ¿no? Que es algo público, que no los hablo, la verdad, una vez terminado, yo sé que las cosas se van a dar", declaró.

El jugador enfatizó que no quiere apresurarse. Su objetivo es resolver primero los temas legales para que la relación con Pamela Franco se desarrolle sin conflictos y de manera sólida.

Christian Cueva no descarta hijos con Pamela Franco

Consultado sobre la posibilidad de tener hijos con Pamela Franco, Christian Cueva fue claro: por ahora ambos priorizan sus carreras y los hijos que ya tienen, pero no descartan ampliar la familia en el futuro.

"Para nosotros hoy por hoy la prioridad es trabajar y nuestros hijos, no te digo que no lo tengamos pensado, más adelante qué sé yo... tenemos experiencia de ser padres y tú sabes que es una responsabilidad y hay que pensar bien", señaló.

Christian Cueva quiere regresar a la Bicolor

Además de hablar de su vida amorosa, Christian Cueva aclaró que su participación en los shows de Pamela Franco es temporal y que sigue enfocado en su carrera futbolística.

"Esto del 'Tour Cervecero' es solo por diciembre. Yo sigo en mi carrera. Vamos a estar por Piura, Trujillo y Huamachuco, por mi tierra, tenemos cuatro fechas fuertes", explicó.

El jugador también manifestó que su gran objetivo es regresar a vestir la camiseta de la selección peruana. "En el fútbol tengo una revancha, quiero regresar a la selección, es mi objetivo para el año que viene", afirmó.

Así, el futbolista Christian Cueva confirmó que quiere casarse y tener hijos con su actual pareja, Pamela Franco, pero primero debe resolver su situación legal con su exesposa y madre de sus tres hijos, Pamela López.