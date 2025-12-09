Darinka Ramírez y su hija con Jefferson Farfán fueron víctimas de asalto a mano armada: "Dios nos salvó"

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La inseguridad golpea cada vez más a diversas personas, esta vez la influencer Darinka Ramírez junto a su hija, fruto de su exrelación con Jefferson Farfán, vivieron momentos de terror tras ser víctimas de un asalto a mano armada.

Darinka Ramírez y su hija son asaltadas

La joven madre pasó el susto de su vida junto a su pequeña, cuando el pasado sábado 6 de diciembre se vieron profundamente afectadas por la violencia de la inseguridad ciudadana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo reveló lo suscitado y fue duramente crítica con la situación que hoy atraviesa nuestro país.

En una historia de la mencionada red social, detalló que la peligrosidad del hecho debido a que sus asaltantes se encontraban provistos de un arma de fuego, lo que generó miedo y nerviosismo más aún porque se encontraba junto a su pequeña.

"La inseguridad cada vez peor, acabo de ser asaltada con pistola y mi hija conmigo. Qué desastre el país, pero gracias a Dios estamos a salvo", escribió la expareja de la 'Foquita'.

Si bien Ramírez no brindó mayores detalles sobre el hecho delictivo, trascendió que los hampones lograon llevarse pertenencias de ambas, pero lo importante que se encuentran fuera de peligro y han resultado ilesas.

Publicacion de Darinka Ramirez en Instagram

Así reaccionó Jefferson Farfán

Tras la revelación de Darinka, Jefferson Farfán reapareció en redes sociales para publicar una fotografía en la que aparece al lado de su hija en su cumpleaños anterior.

Lejos de expresar algún tipo de preocupación por lo sucedido, el exfutbolista de la selección peruana solo atinó a escribir: "Se viene tu día hermosa".

Darinka Ramírez en una nueva faceta

Tras estar a salvo después de ser víctima de la inseguridad ciudadana, Darinka sorprendió al revelar una nueva faceta debido a que, a modo de regalo para su hijita que estará de cumpleaños el próximo 12 de diciembre, estrenará una canción dedicada a ella.

Publicación de Darinka Ramírez sobre la canción que estrenará

A través de su cuenta de Instagram la modelo compartió un adelanto del videoclip del tema que se titulará "Luana". Este extracto audiovisual muestra diversos pasajes de Darinka cuando dio a luz bebé, así como también los diversos momentos amenos que ha pasado al lado de su primogénita.

Un momento de terror vivió la influencer Darinka Ramírez junto a su hijita, fruto de su relación con Jefferson Farfán, el pasado 6 de diciembre luego de ser víctimas de un asalto a mano armada, en un hecho que refleja que la inseguridad ciudadana golpea a cualquier persona así pertenezcas al ambiente de la farándula o no.