Melissa Paredes confirma que arregló sus diferencias con Ale Venturo: "Me da flojera estar peleándome"

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes reveló que logró limar asperezas con Ale Venturo, actual pareja de su exesposo Rodrigo Cuba, tras meses de tensiones familiares. La actriz aseguró que ambas ahora mantienen un trato cordial y que los malos entendidos quedaron en el pasado.

Melissa y Ale Venturo arreglaron sus diferencias

Durante una extensa entrevista en Tampodcast, conducido por Kenji Fujimori, Melissa Paredes habló de su relación actual con Ale Venturo, quien en el pasado criticó la crianza de la hija que tiene con Rodrigo Cuba.

La actriz contó que, tras los comentarios que generaron roces, lograron acercarse y aclarar la situación: "Ahora estamos bien. Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos".

Además, añadió: "Pero sí hubo unos comentarios que no me gustaron y ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso, como mamá. Se las acepté".

Paredes contó también que su reacción inicial fue natural: "A veces se me sale la leona, y en ese momento le dije las cosas como son: lo que pensaba y lo que sentía. Borrón y cuenta nueva; volvemos a empezar".

Estas declaraciones coinciden con las de Ale Venturo, quien también aseguró que los malos entendidos quedaron atrás tras una conversación privada.

Conflicto familiar por hija de Melissa Paredes

El conflicto entre Melissa Paredes y Ale Venturo giraba principalmente en torno a la crianza de la hija de la actriz con Rodrigo Cuba.

Durante una entrevista en Historias detrás de la historia, Ale Venturo comentó que Rodrigo Cuba a veces consentía demasiado a la niña, comprándole todo lo que pedía, lo que generaba cierta tensión entre ambas mujeres.

Melissa Paredes explicó el contexto a Kenji Fujimori: "Yo creo que ella se refería también a que, por ejemplo, Rodrigo es como... pues, malcriador, ¿no? Son los que hacen el papel de 'buenos' con la niña".

Añadió que, muchas veces, los papás no saben decir que no, mientras que las mamás tienen que explicar que no pueden comprar cada cosa que sus hijas pidan.

Ale Venturo pidió disculpas a Melissa Paredes

Tras la reconciliación, Melissa Paredes aseguró que ahora mantiene un trato cordial con Ale Venturo y que ambos buscan priorizar el bienestar de la niña.

La exconductora de América Hoy subrayó que la empresaria tomó la iniciativa para hablar y ofrecer disculpas, lo que permitió que la relación entre ellas volviera a la calma.

Melissa Paredes confirmó que arregló sus diferencias con Ale Venturo y que los malos entendidos quedaron en el pasado. La actriz resaltó que ahora mantienen un trato cordial y que la comunicación fue clave para superar los roces familiares.