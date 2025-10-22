Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima: Fecha y hora confirmada de la renovación del DT argentino

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente estuvo bastante movido en Alianza Lima luego de las polémica declaraciones de Néstor Gorosito previo a la victoria ante Sport Huancayo. Cuando nadie de la dirigencia se animaba a confirmarlo, el propio estratega argentino aseguró que su renovación por una temporada más ya estaba confirmada y que era solo cuestión de días para que se de el anuncio oficial.

Fecha y hora confirmada para la renovación de Néstor Gorosito

Finalmente, tras varias idas y vueltas, este jueves 23 de octubre desde el mediodía, Franco Navarro, director deportivo del equipo blanquiazul, brindará una conferencia de prensa en el Estadio Alejandro Villanueva para anunciar la extensión del vínculo contractual hasta finales del 2026.

La decisión de la directiva de Alianza Lima se tomó a raíz de la campaña internacional realizada durante este 2025 donde el cuadro victoriano alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Además, durante su periplo por la Copa Libertadores, logró grandes resultados como la eliminación de Boca Juniors en La Bombonera, el empate ante Sao Paulo en Brasil y la chance de dejar afuera a Gremio de Porto Alegre también en tierras brasileñas.

Gorosito seguirá en Alianza Lima.

Sin embargo, su renovación parecía quedar truncada ya que la campaña en el torneo local ha tenido una nota desaprobatoria al quedar lejos del primer lugar del Torneo Clausura y el inminente tricampeonato del rival de toda la vida.

¿Qué dijo tras el triunfo ante Sport Huancayo?

Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa tras el triunfo en la altura de Huancayo y aseguró estar contento por lo hecho por sus jugadores en estos 10 meses que lleva el 2025. Sin embargo, también hizo hincapié en esa mala racha de resultados que los dejó fuera de la pelea por el campeonato local.

"Contento por el esfuerzo que hizo el plantel. Estos 10 meses y medio han sido de crecimiento, tuvimos 15 días no tan buenos que nos dejaron casi fuera del torneo local, aunque todavía matemáticamente seguimos expectantes", indicó.

Pese a todo ello, el argentino señaló que deben ganar todo lo que les queda por jugar para asegurar el segundo lugar de la tabla acumulada.

"Nosotros tenemos que ganar y ver qué es lo que pasa. Sabemos que estamos lejos, que es un poco difícil, pero trataremos de jugar y ganar todo lo que nos queda", añadió.

De esta manera, se confirmó que este jueves 23 de octubre se anunciará la renovación de Néstor Gorosito como entrenador de Alianza Lima por una temporada más.