¿Nuevo jale? Pamela López SORPRENDE al mostrar su interés de integrarse como figura de 'JB Noticias'

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su salida de 'La Granja VIP', Pamela López ha manifestado públicamente su firme interés en continuar su carrera dentro de la televisión. La trujillana sorprendió a los televidentes al visitar el set de 'JB Noticias', dejando claro que desea integrarse formalmente al equipo liderado por Jorge Benavides.

La propuesta laboral en pleno set

Durante la grabación, la actriz cómica Gabriela Serpa cuestionó a la invitada sobre la posibilidad de trabajar junto al elenco humorístico. Ante esta consulta, Pamela respondió con total entusiasmo, pidiendo directamente que se proceda con la firma de su contrato laboral para sumarse al programa.

"¿Dónde firmo?, ¿No me invitaron para firmar?, ¡Me estafaron!", expresó la influencer.

Esta declaración generó diversas reacciones entre los integrantes del espacio cómico, quienes tomaron la situación con humor ante la sorpresiva disposición de la exfigura televisiva. Por su parte, la actriz Gabriela Serpa bromeó sobre su permanencia en el programa ante la posible llegada de López.

La invitada reiteró que su deseo es mantenerse vigente en la pantalla chica, enfatizando que se encuentra disponible para aceptar nuevas propuestas. López aseguró que no le cierra las puertas a ninguna oportunidad laboral, manteniendo su entusiasmo por formar parte del equipo de trabajo en ATV.

Reflexiones sobre su vida personal

Al ser consultada sobre su reciente ruptura sentimental con Paul Michael, la trujillana optó por mantener una postura reservada y respetuosa. Según El Popular, López reconoció que el vínculo no finalizó de la mejor manera, aunque destacó que atesora los momentos compartidos durante ese tiempo.

"En cada historia hay dos versiones y preferí guardar silencio. La relación no terminó bien; él formó una parte bonita de mi vida. Si yo tengo que quedar como la villana del cuento, pues lo soy", sostuvo.

La protagonista de esta nota también explicó que la falta de privacidad durante su participación en el formato reality fue un factor determinante en el desgaste de su relación personal. Según señaló, el entorno mediático no permitía una convivencia adecuada ni agradable para ambos involucrados.

Ella también mencionó que el proceso de adaptación tras finalizar su relación no ha sido sencillo. A pesar de los desafíos públicos, López intenta enfocarse en sus próximos proyectos profesionales, evitando profundizar en los detalles negativos que rodearon la ruptura definitiva de su anterior compromiso afectivo.

Finalmente, la invitada reafirmó su postura de seguir adelante con sus planes personales y profesionales. Con esta aparición, queda claro que su interés principal ahora es la televisión, buscando aprovechar la exposición mediática para consolidar su carrera artística y su estabilidad dentro de los medios.