Gianluca Lapadula reaparece con su esposa tras polémico ampay con otra mujer en Barcelona

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El futbolista Gianluca Lapadula ha terminado con las especulaciones sobre su matrimonio tras reaparecer junto a Alessia Macri. El delantero, quien recientemente fichó por Universitario de Deportes, compartió imágenes familiares que sugieren una reconciliación definitiva tras el polémico ampay difundido en febrero pasado.

Un nuevo inicio familiar en Perú

La llegada del atacante al equipo crema responde, según sus propias declaraciones, a una decisión de familia. El jugador ha priorizado su entorno cercano para este nuevo reto profesional, buscando estabilidad tras meses de intensa presión mediática y el constante escrutinio sobre su vida privada.

El material compartido por el deportista en sus redes sociales muestra a la pareja unida y sonriente. Estas fotografías marcan el cierre de un periodo donde el silencio fue la estrategia principal ante las imágenes difundidas por un programa de espectáculos de televisión local.

"Una decisión de familia", publicó.

La familia del jugador acompañó a Lapadula en su traslado a Lima, demostrando que el núcleo íntimo es el pilar central de su carrera. Esta decisión busca un equilibrio necesario para que el deportista pueda desempeñarse con éxito en el exigente campeonato de la Liga 1.

La elección de Universitario también supone un cambio de entorno crucial para su tranquilidad. Al instalarse en la capital peruana, el futbolista pretende alejar a su familia del ambiente mediático europeo que precipitó la crisis matrimonial derivada del evento ocurrido en el país ibérico.

Compromiso deportivo y estabilidad personal

El contrato del atacante con Universitario se extenderá hasta finales de 2027. Este acuerdo representa una oportunidad clave para el jugador, quien busca consolidar su trayectoria en el fútbol sudamericano mientras fortalece los lazos con su esposa e hijas en la capital peruana.

La madurez de la pareja al manejar esta crisis, evitando exponer detalles privados, ha sido destacada por diversos sectores del público. Ambos han optado por centrarse en este nuevo proyecto deportivo en el país, dejando atrás definitivamente los eventos ocurridos en una discoteca de Barcelona.

Esta estabilidad emocional resulta fundamental para que Lapadula asuma el desafío de liderar el ataque del club crema en la próxima temporada. La hinchada ha recibido con optimismo su fichaje, esperando que su enfoque principal sea el rendimiento físico y técnico en el campo.

Por ello, el deportista ha expresado su total compromiso con los objetivos institucionales del equipo peruano. Su integración al plantel ha sido positiva, mostrando un profesionalismo absoluto mientras intenta mantener un perfil bajo respecto a los temas de su vida personal que circularon anteriormente.