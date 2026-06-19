Metropolitano MODIFICA rutas por manifestaciones en el Centro de Lima: Conoce AQUÍ cuáles serán

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio de transporte público del Metropolitano presentó cambios en su recorrido debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Cambios en los servicios del Metropolitano por las manifestaciones

La entidad de transporte, el Metropolitano comunicó que los usuarios deberán tomar precauciones al momento de desplazarse, debido a los cambios temporales aplicados en algunas rutas del sistema de transporte público, mientras se desarrollen las movilizaciones en el Centro de Lima.

🚨 Atención, usuarios: el servicio regular del Metropolitano presenta modificaciones por manifestaciones en el Centro Histórico.



Revisa la información y viaja con precaución. pic.twitter.com/1ykBLRbeKo — Metropolitano (@Metropolitano_L) June 19, 2026

¿Cuáles serán los cambios temporales que presentará el Metropolitano?

Según el aviso difundido en las redes sociales del Metropolitano, el servicio regular A presenta una modificación en su recorrido y desviará su ruta por la avenida Alfonso Ugarte. Asimismo, operará con una única parada habilitada en la estación Quilca, como parte de las medidas adoptadas para evitar el tránsito por las zonas que tendrán presencia de manifestantes.

En el caso del servicio regular C, los buses llegan únicamente hasta la estación Central en ambos sentidos. Dicha medida restringe de manera temporal el recorrido habitual del transporte con el objetivo de garantizar la seguridad de pasajeros, operadores y personal del sistema en los lugares aledaños a las manifestaciones.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

Dentro de la publicación, la insitución hace énfasis en que algunas estaciones se mantedrán cerradas hasta que culmine la situación en el distrito en el que se han programado manifestaciones. Asimismo, se especifica que, las estaciones que estarán cerradas serán 4: Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla.