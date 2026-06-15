Exparticipante de 'Esto es Guerra' sorprende al participar en marcha del orgullo LGBTQ+ en España

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado modelo venezolano Alejandro Pino, conocido popularmente como 'El Chocolatito', protagonizó un sorprendente momento al reaparecer públicamente durante la celebración del Pride Sitges 2026 en España. El exchico reality causó un gran revuelo en redes sociales tras desfilar sobre un bus alegórico.

Impactante participación en el evento

Durante el mes de junio, miles de personas se reúnen globalmente para conmemorar el Pride, un evento dedicado a promover la inclusión y el respeto. En esta ocasión, el modelo captó todas las miradas al presentarse con una vestimenta mínima, destacando su confianza frente al público.

Las imágenes compartidas por el propio influencer a través de su cuenta de Instagram muestran el preciso momento en que baila con entusiasmo sobre el vehículo. Los asistentes al desfile capturaron diversos ángulos de su participación, viralizando rápidamente el contenido en múltiples plataformas digitales.

Muchos usuarios de internet expresaron su asombro ante la decisión del modelo de lucir únicamente una prenda interior dorada y zapatillas. A pesar de la sorpresa inicial, gran parte de la comunidad virtual aplaudió la seguridad y alegría que demostró durante todo el recorrido festivo.

El modelo sorprendió a fans.

"La seguridad con la que se desenvuelve el modelo durante todo el desfile en las calles de Sitges ha sido destacada por numerosos usuarios, quienes aplaudieron su entusiasmo y la libertad con la que celebró esta importante jornada de visibilidad y respeto internacional", indicaron.

Trayectoria y vida tras los realities

Alejandro Pino logró consolidar su fama en el Perú gracias a su destacada participación en exitosos programas como 'Combate' y 'Esto es Guerra'. Su carisma natural y su habilidad para la danza fueron cualidades determinantes para ganarse rápidamente el afecto de los televidentes.

Según la red social, Pino emigró de su natal Venezuela en 2017 debido a la compleja crisis económica. Inicialmente trabajó en labores ajenas al mundo del espectáculo, como cajero y mesero, hasta que un casting realizado por el coreógrafo Arturo Chumbe cambió drásticamente su destino profesional.

Durante el periodo de pandemia, su constante actividad en redes sociales facilitó su ingreso a las filas de la televisión nacional. Posteriormente, en mayo de 2023, sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, iniciando así una nueva etapa en su vida personal.

La reaparición de Alejandro Pino en el Pride Sitges 2026 en España reafirma su estilo mediático. El exchico reality, conocido como 'El Chocolatito', sigue captando interés público mientras transita nuevas experiencias personales fuera de los escenarios de los realities peruanos que le dieron fama.