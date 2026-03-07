Programa de Suheyn Cipriani y Miguel Arce llega a su fin: Conductores lanzan advertencia a seguidores

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa de citas Esto sí es amor, conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce, llegó a su inesperado final tras apenas un mes en pantalla por ATV. La noticia se dio este viernes 6 de marzo, en medio de un ambiente emotivo donde ambos influencers se dirigieron a sus seguidores para dar las últimas palabras de despedida.

Miguel Arce se despide con advertencia

El exchico reality fue el primero en tomar la palabra frente a las cámaras y se mostró tranquilo, aunque visiblemente conmovido.

"Todo lo bueno tiene un final. Acabó la primera temporada de 'Esto sí es amor', duró un mes, estamos contentos con lo que hemos logrado, felices. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego ", expresó Miguel Arce.

El conductor aprovechó para agradecer el apoyo del público y la confianza de la producción, dejando claro que, a pesar del cierre anticipado del programa, la experiencia había sido positiva y llena de aprendizajes.

Suheyn Cipriani se despide entre lágrimas

Por su parte, Suheyn Cipriani no pudo contener la emoción. La influencer y exreina de belleza se mostró conmovida al recordar las historias de los participantes del programa y el vínculo que logró con la audiencia.

"Así es Miguel, estuvimos frente a ustedes llevando amor a sus hogares y las historias de estos chicos increíbles. Muchas gracias por estar con nosotros, por abrir sus corazones, por mostrarnos que aún hay historias de amor", dijo, con la voz entrecortada.

Además, Suheyn Cipriani resaltó su gratitud hacia la producción del programa por darle la oportunidad de debutar en televisión, recordando que muchos dudaban de ella por ser una figura proveniente de redes sociales.

"A la producción por la confianza... a todos porque creyeron en mí, creyeron en Miguel, sé que casi nadie me tenía fe porque era una chica de redes sociales, pero ustedes me dieron la oportunidad para mostrar mi talento y estaré agradecida toda mi vida. Un abrazo a todos y esto no es un adiós ", concluyó.

Programa tenía bajo rating

Vale recordar que Esto sí es amor sufrió modificaciones durante su breve temporada. Solo dos semanas atrás, el programa cambió de horario debido a un bajo rating, pasando a transmitirse a las 3 de la tarde.

A pesar de los ajustes, el programa no logró consolidarse, lo que llevó a la producción a tomar la decisión de cerrar sus transmisiones.

Así, el programa de Suheyn Cipriani y Miguel Arce llegó a su fin tras apenas un mes al aire, dejando emociones, gratitud y un mensaje de esperanza para sus seguidores.