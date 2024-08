Pamela Franco borra cassette y olvida beso con Christian Cueva: "Si no me acuerdo, no pasó"

30/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una entrevista para el programa 'Todo se filtra' de Panamericana TV, Pamela Franco respondió a preguntas del conductor Kurt Villavicencio sobre las polémicas imágenes que Magaly Medina publicó recientemente, en las cuales se la ve besándose con el futbolista Christian Cueva. ¿Qué comentó al respecto? Aquí te lo revelamos.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre beso con Cueva?

Durante la entrevista, Pamela Franco fue consultada sobre unas imágenes que circulan en las redes sociales en las que se la ve besándose con el futbolista Christian Cueva. En respuesta, la cantante hizo referencia a la canción de Thalía y Natti Natasha, "No me acuerdo", utilizando una línea de la letra para desmentir cualquier insinuación: "No me acuerdo y si no me acuerdo no pasó".

Esta declaración ha dejado a muchos seguidores preguntándose sobre el verdadero estado de su relación con el futbolista. Aunque aún no se ha oficializado una relación pública, los dos han comenzado a seguirse en Instagram, lo que ha avivado los rumores.

Pamela Franco admite tener contacto con Cueva

Frente a las reiteradas consultas de Kurt Villavicencio, Pamela Franco decidió hablar y admitió que mantiene contacto con Christian Cueva, asegurando que son amigos.

"(¿Qué relación te une a Cueva?) Somos amigos de Instagram, ¿no has visto que nos seguimos? Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque al final todos especulan", indicó la cantante, eludiendo confirmar o desmentir una posible relación sentimental entre ellos.

Además, Pamela Franco confirmó que sí tiene conversaciones con el futbolista Christian Cueva, pero prefirió no entrar en detalles sobre su presencia en su hogar, como se había sugerido en redes sociales. "Sáquenle una foto si lo ven", desafió la cantante.

Pamela Franco sobre agresiones de Cueva

En otra entrevista, Pamela Franco abordó el tema de las recientes denuncias de agresión por parte de Pamela López contra Christian Cueva. Jazmín Pinedo le preguntó sobre su opinión respecto a estas acusaciones. La cantante fue firme en su respuesta:

"La agresión, en general, está muy mal, yo jamás voy a tolerar eso en mi vida ni en la vida de mis seres queridos. Yo creo que es el pensamiento de todos... Hay que ser muy consciente de lo que decimos, especialmente si lo hacemos de manera pública, porque hay muchas mujeres, en el Perú y en el mundo, que son violentadas y que necesitan ayuda. Hay que tomarlo con mucha seriedad".

No hay duda de que cada vez que Pamela Franco se expresa, siempre logra captar la atención de los medios de comunicación, especialmente cuando se refiere a Christian Cueva. La especulación sobre un posible romance entre ellos aumentó después de la publicación de unas fotos en las que se les ve besándose.