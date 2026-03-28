Ernesto Pimentel expresa su dolor tras el fallecimiento de Manolo Rojas: "Todo el Perú lo va a extrañar"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el repentino fallecimiento de Manolo Rojas, Ernesto Pimentel se acercó a La Victoria para despedir a su amigo y compañero de pantalla. Entre lágrimas y palabras emotivas, recordó la huella que dejó el cómico en la televisión y en quienes lo conocieron.

Ernesto Pimentel lamenta la partida de Manolo Rojas

Ernesto Pimentel, conductor de El Reventonazo de la Chola, llegó hasta la casa de Manolo Rojas la noche del viernes 27 de marzo, tras conocer su repentino fallecimiento. Frente a las cámaras, se mostró consternado y emocionado.

"Todo el Perú lo va a extrañar, lo va a llorar. Va a pasar toda una vida para que aparezca otro como él. Era un padre, un maestro, un grande", expresó, dejando ver el profundo afecto que sentía por su amigo.

Ernesto Pimentel también compartió en sus redes sociales una fotografía de Manolo Rojas completamente vestido de blanco, probablemente en una de sus presentaciones musicales, acompañada del mensaje: "La noche más triste".

Ernesto Pimentel expresa su dolor tras el fallecimiento de Manolo Rojas

La publicación recibió comentarios de figuras de la farándula como Mayra Goñi, Natalie Vértiz, Gisela Ponce de León, Rosángela Espinoza, Junior Silva, Bartola, Melissa Paredes, Alison Pastor y Evelyn Vela, quienes se unieron al luto por la partida del comediante.

Marisol llora la partida de Manolo Rojas

Por su parte, Marisol, intérprete de La Escobita, también llegó a la casa de Manolo Rojas visiblemente afectada. Entre lágrimas, se mostró incapaz de contener su dolor.

"No tengo palabras. Perdóname, no puedo hablar. Él era mi hermano. Él se cuidaba mucho, me aconsejaba y me escuchaba. Perdóname, no puedo seguir hablando", dijo entre lágrimas, dejando claro el impacto que su partida tuvo en sus amigos más cercanos.

Hernán Vidaurre en la casa de Manolo Rojas

Hernán Vidaurre también se acercó a la casa de Manolo Rojas, en La Victoria, tras enterarse de su repentino fallecimiento.

Hernán Vidaurre llega a la casa de Manolo Rojas tras enterarse de su fallecimiento

El comediante decidió no brindar declaraciones, y la prensa respetó la petición de la familia de Manolo Rojas, manteniendo la distancia en medio del profundo dolor que atraviesan.

El inesperado fallecimiento de Manolo Rojas dejó un vacío en el mundo del espectáculo peruano, y Ernesto Pimentel se convirtió en una de las voces más emotivas al recordar a su amigo. Con lágrimas y recuerdos, destacó la grandeza del comediante y su legado.