Juan Pablo II oficializa el préstamo de Christian Cueva al Sport Boys

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases del fútbol peruano sumó un movimiento de alto impacto: Juan Pablo II College oficializó la llegada de Christian Cueva en calidad de préstamo al conjunto chalaco Sport Boys.

La noticia, que se venía gestando en las últimas semanas, fue confirmada el club de Chongoyape, cerrando así una operación que coloca al mediocampista en el Callao para disputar el Torneo Clausura 2026.

Agradecen su entrega

El anuncio se dio con un mensaje de agradecimiento por parte de Juan Pablo II, que destacó la entrega del jugador durante su paso por el club norteño.

Con ello, la institución chalaca celebra la incorporación de un futbolista con experiencia, que llega con la misión de aportar jerarquía y liderazgo en un plantel que busca mejorar su rendimiento tras un Apertura irregular.

El club norteño oficializó el préstamo oficializó el traslado en sus redes sociales.

La llegada de Cueva no solo significa un refuerzo futbolístico, sino también un reencuentro con viejos conocidos. En el vestuario rosado lo esperan Carlos Zambrano y Miguel Trauco, compañeros de selección con quienes compartió batallas en Eliminatorias y Copas América.

El técnico Carlos Desio había manifestado su interés en contar con él, convencido de que su capacidad para generar juego puede ser determinante en partidos clave.

El "Aladino", de 34 años, disputó 15 encuentros con Juan Pablo II en el Apertura, anotando dos goles y brindando tres asistencias. Aunque mostró destellos de calidad, no logró consolidarse como figura en el equipo norteño, lo que abrió la puerta a este préstamo.

El volante se reecont5rará con sus compañeros de selección.

Para Sport Boys, su incorporación representa un intento de dar un salto competitivo en la tabla acumulada, donde ocupa la undécima posición con 20 puntos, aún cerca de la zona baja.

El contexto también añade un componente simbólico: Cueva llega a un club que se prepara para celebrar su centenario en 2027, y su presencia puede convertirse en un atractivo para la hinchada chalaca, que espera volver a ver al equipo protagonista en la Liga 1. La expectativa es alta, y el desafío para el volante será demostrar que todavía tiene fútbol.

La oficialización del préstamo de Christian Cueva a Sport Boys confirma uno de los movimientos más comentados del mercado peruano. El jugador buscará recuperar protagonismo y aportar su experiencia en un equipo que apuesta por figuras nacionales para afrontar el Clausura

Para la hinchada rosada, la llegada del "Aladino" es una ilusión renovada; para el propio Cueva, una oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en el Callao.