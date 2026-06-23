Condenan a mujer por acosar a Jungkook de BTS y tocar más de 130 veces el timbre de su casa

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una fan brasileña fue condenada a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante de la banda de K-pop BTS. La justicia de Corea del Sur precisó que la mujer tocó el timbre de la casa del artista más de 130 veces en un solo día e intentó ingresar a su vivienda.

Fan acusada de acosar a Jungkook: Detalles de la sentencia

Las fans de BTS, conocidas como ARMY, se encuentran emocionadas por la gira mundial de la famosa banda de K-Pop que comenzó en abril del 2026. Sin embargo, en medio de la algarabía por verlos de cerca en los conciertos programados en diversos países, incluidos de Latinoamérica, una noticia ha causado gran conmoción entre ellas.

Pues bien, en las últimas horas se reveló que la jueza Park Ji-won del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, condenó a una mujer brasileña, fan de la agrupación, a un año de prisión suspendida por "violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada", alegando que habría intentado entrar al domicilio del cantante Jungkook.

De acuerdo con la resolución judicial, la acusada visitó en reiteradas ocasiones la residencia del cantante de 'Dynamite' y 'Attack on Bangtan', aprovechando la entrega a domicilio. Además, dejó repetidamente cartas y objetos en los alrededores de la vivienda.

"La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida", señala la sentencia emitida el pasado 8 de mayo por la justicia surcoreana.

Condenan a mujer a prisión suspendida en Corea

Además, según lo revelado por el diario The Korea Times, la fan brasileña de BTS tocó el timbre de la residencia de Jungkook, ubicada en el distrito Yongsan de Seúl, hasta 133 veces en un único día; un acto que, según el tribunal, demostraba un "nivel extremo de obsesión".

Pese a haber sido arrestada, la acusada no abandonó sus intentos de contactar con el artista. De acuerdo con la sentencia, continuó visitando la zona en enero, lo que llevó a las autoridades surcoreanas a emitir una orden de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de Jungkook o de su domicilio.

Finalmente, el tribunal le impuso una pena de un año de prisión suspendida. Con ello, la justicia de Corea del Sur, le da la posibilidad a la mujer de no ir a la cárcel siempre y cuando no incumpla las condiciones fijadas durante el periodo de prueba de dos años.

Piden deportar de Corea del Sur a acosadora de Jungkook

Si la seguidora brasileña de BTS incumple lo estipulado por el tribunal de Corea del Sur, será deportada del país asiático. El caso se suma a otros episodios de acoso sufridos por miembros de la agrupación. El más reciente tuvo lugar en junio del año pasado, cuando una ciudadana china fue detenida tras intentar acceder a la vivienda de Jungkook.

Corea del Sur se ha visto sorprendida al saberse que una mujer brasileña que visitó repetidamente la casa de Jungkook, miembro de BTS, e incluso entró en la propiedad residencial, fue condenada a un año de prisión suspendida. Llegó a tocar el timbre de la vivienda del cantante de K-Pop más de 130 veces en un mismo día.