Actriz de Al fondo hay sitio y exchica reality enfrentan críticas tras presumir su romance en redes: "Que Dios las perdone"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la atención a Nidia Bermejo, la querida Olinda Zapallal en la serie "Al fondo hay sitio", y Lucía Covarrubias. La actriz de y la exchica reality compartieron momentos juntas en sus redes, en la boda de Alejandro Villagómez y Nube Lavaud, donde se mostraron muy enamoradas. Situación que generó tanto muestras de apoyo como críticas de algunos usuarios.

La pareja presume su romance

La pareja compartió diversas imágenes y videos de la boda del popular "Gaspar" en sus redes sociales. En una de las publicaciones más comentadas se las observa caminando tomadas de la mano por los jardines donde se realizó el matrimonio, evidenciando el buen momento que atraviesa su relación.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una serie de comentarios divididos. Mientras cientos de seguidores destacaron la naturalidad con la que ambas viven su romance, otros usuarios cuestionaron públicamente la relación. Sin embargo, lejos de quedarse calladas, ambas decidieron responder con un contundente mensaje.

Ante uno de los mensajes que decía: "Que Dios las perdone", Lucía Covarrubias, decidió responder con tranquilidad y sin entrar en confrontaciones. "(Perdonar) ¿De qué? Abrazos", escribió, recibiendo el respaldo de varias seguidoras.

Comentario en la publicación de Lucía Covarrubias

Lucía Covarrubias responde a Críticas

Nidia Bermejo, reconocida por su trayectoria en la televisión peruana y por su participación en "Al fondo hay sitio", mantiene una relación sentimental con Lucía Covarrubias desde hace algún tiempo. Ambas han decidido compartir distintos momentos de su vida cotidiana mediante las redes sociales.

Tras los comentarios negativos de su última publicación, Lucía Covarrubias compartió un video en la red social Tiktok respondiendo brevemente a las críticas recibidas.

"Espero que seas feliz, muy feliz porque estos comentarios son de gente que no es feliz, no está feliz, le falta algo en su vida. Deseo que seas muy feliz, que encuentres un amor tan bonito y tan verdadero, como el mío y como el de muchas personas Y nada, y que ojalá dejes de invertir tu energía en cosas así y mejor inviértela en cosas bonitas", indicó en su publicación.

Diversos usuarios salieron en defensa de la pareja y resaltaron la importancia de respetar las decisiones personales y sentimentales de las figuras públicas. Los mensajes de apoyo terminaron imponiéndose frente a las críticas.

La aparición pública de Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias confirma que ambas atraviesan una etapa estable y feliz. Con mensajes de amor y una actitud firme frente a los cuestionamientos, la pareja demuestra que prefiere responder a las críticas viviendo su romance con total libertad.