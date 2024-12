Pamela Franco le 'robó' un BESO a Christian Cueva dedicándole tierna canción: "Junto a ti, para siempre"

11/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Derrochan amor! El romance que viven Christian Cueva y Pamela Franco continúa dando de qué hablar. Recientemente, la pareja fue captada en una situación de suma complicidad, en donde la cantante de cumbia no solo se animó a robarle un beso, sino que también le dedicó al pelotero una tierna melodía, dejando en claro que sus sentimientos perdurarán "para siempre".

La Franco le robó tierno beso a Cueva

Un video difundido en las redes sociales muestran a la Franco y 'Aladino' en un establecimiento nocturno, en donde ambos disfrutaban del ambiente romántico mientras escuchaban la canción 'Si tú no estás', de Antonio Cartagena. Mirándose fijamente, ambos empezaron a entonar la melodía, demostrando la buena química que comparten como enamorados.

" Estando junto a ti, para siempre ", vocaliza Pamela, señalándolo. Por su parte, 'Cuevita' no dudó en seguirle el juego, por lo que, sonriéndole, hizo señas para que ella le dé un beso. La cantante continuó mirándolo fijamente, por lo que, rápidamente, rozó sus labios con los de su pareja.

El hecho no pasó desapercibido por los presentes en el lugar, por lo que una usuaria de TikTok decidió grabarlo y difundirlo en su plataforma. De inmediato, el clip se viralizó en cuestión de minutos, poniendo en evidencia que la pareja disfruta a plenitud de su relación. No obstante, algunos cibernautas no dudaron en opinar sobre lo ocurrido, dejando a su paso diversas reacciones.

"Él se sentirá un Brad Pitt", "¿Le digo yo o le dicen ustedes?", "¡Qué viva el amor, puro y sincero!", "Vivan su momento, nada más", "Esas miradas que matan de pasión", y "Se nota que ella lo ama", fueron algunos de los comentarios.

'Cuevita' revela porqué se enamoró de Pamela

Hace poco, Pamela Franco y Christian Cueva llegaron a Exitosa para revelarnos algunos detalles de los proyectos que tienen juntos como pareja. Durante el programa Exitosa te Escucha, ambos demostraron mantener una relación sólida, pese a los cuestionamientos que han recibido por el contexto en el que la iniciaron.

Ante ello, Katyuska Torres Aybar notó lo muy enamorado que 'Aladino' observaba a la cantante, algo que el pelotero afirmó con mucha contundencia. Según Cueva, Pamela lo conquistó no solo por su talento, sino también por ser una excelente mamá.

"¿Cómo no voy a estar enamorado? Imagínate, de una persona tan maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre, imagínate. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno", dijo con mucha seguridad.

