Hijo de conductor baleado en SJL rompe en llanto: "Ayer estábamos celebrando y hoy recibo esta noticia"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El hijo del conductor de la empresa 'Santa Catalina', quien fue víctima de un atentado por parte de presuntos extorsionadores en el distrito de SJL, rompió en llanto al ver el estado en que se encuentra su padre. El chofer está siendo atendido de emergencia en el Hospital Hipólito Unanue.

Hijo de chofer confía en que su padre se recupere

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el joven que responde al nombre de José, se mostró claramente afectado ante este fatal ataque, ocurrido en horas de la madrugada de este jueves 21 de agosto, justamente cuando se viene realizando un paro por parte de transportistas ante la inseguridad ciudadana.

"Ayer estábamos celebrando un partido y yo hoy día me levanto y recibo esta noticia. Mi papá nos mantiene a todos, mi papá se levanta a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche se echa a dormir, es una persona que duerme solo 4 horas, nunca nos ha hecho faltar nada, pero yo sé que se va a mejorar. Yo le dije que ya no maneje, hazte un taxi, pero él más de 20 años ha estado trabajando", dijo a la prensa, este jueves 21 de agosto.

De tal modo, se conoció que el chofer, víctima del ataque, fue identificado como Alejandro Vargas y se le trasladó hacia el Hospital Hipólito Unanue, en San Juan de Lurigancho para recibir atención médica urgente.

Pide acciones a las autoridades

En tal sentido, José narró cómo fueron los últimos momentos que pasó con su padre, quien se debate entre la vida y la muerte. Además, contó que en su familia ya le habían pedido a Alejandro Vargas que deje de laborar como transportista debido a la situación de peligro que se encuentran ante extorsiones; sin embargo, el varón se negó, alegando que le gusta lo que realiza y lo llevaba haciendo más de 20 años.

"¿Qué le dirías a las autoridades? Que nos ayuden y que ya frenen esto por favor, ya no más, ya no más víctimas. Duele la verdad, duele ver que cada día una familia pierda a una cabeza del hogar, yo no me imagino si perdería a mi papá ahora", precisó el hijo del chofer.

Mininter se pronuncia sobre el caso

El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció respecto al fatal ataque contra el transportista. Según precisó, se ha dispuesto el despliegue inmediato de un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la finalidad de ubicar y capturar a los responsables de dicho atentado.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Mininter, liderado por Carlos Malaver, emitió un comunicado en donde brinda detalles de las acciones que se están tomando desde dicho sector. Además, coordinan las diligencias de ley.

"Se vienen realizando las diligencias de ley correspondientes con personal de criminalística y con estrecha coordinación con el Ministerio Público", se lee en su notificación emitida este jueves 21 de agosto.

De esta manera, el hijo del chofer de la empresa 'Santa Catalina', que fue atacado en plena ruta en SJL, señaló que le habían pedido a su padre que deje de manejar por los constantes ataques a los transportistas.