Terremoto en Colombia: reina de belleza pierde su casa tras sismo y muestra cómo quedó

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una reina de belleza que participó en Miss Universe Colombia reveló que su familia perdió por completo su vivienda tras el terremoto en Colombia y mostró las imágenes de los daños provocados por el fuerte sismo registrado el lunes.

La vivienda quedó destruida

Yuri Copete actualmente se encuentra fuera de Colombia y decidió contar lo sucedido después de recibir mensajes de personas preocupadas por el estado de sus familiares. Aunque inicialmente no quería hacer pública la situación, finalmente mostró mediante Instagram las condiciones en que quedó la vivienda.

"Mi familia está bien, amistades y conocidos, eso es lo que primero le agradezco a Dios", indicó.

La mujer explicó que, pese a que sus familiares se encuentran a salvo, la casa no resistió el impacto del terremoto en Colombia. Las imágenes que difundió muestran los daños ocasionados en la vivienda familiar después del movimiento telúrico registrado durante la mañana del lunes.

"Infortunadamente, perdimos nuestra casa", lamentó.

El terremoto registrado en Colombia alcanzó una magnitud de 7,4 y ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana del lunes, provocando daños en diferentes zonas del país, mientras organismos de emergencia continuaban atendiendo la situación.

La destrucción de la vivienda se produjo en medio de una emergencia que también afectó las comunicaciones en el departamento del Chocó. De acuerdo con el testimonio difundido por la reina de belleza, varias personas permanecían sin posibilidades de comunicarse con sus familiares debido a los problemas registrados.

Chocó permanece incomunicado

La situación en Chocó generó preocupación para la familia de la afectada debido a la falta de servicios que permitan mantener contacto con otras personas. La mujer señaló que no había internet ni energía eléctrica, por lo que todavía existían dificultades para conocer información sobre algunos habitantes.

(((TERREMOTO))) #Colombia Un potente movimiento telúrico con intensidad 7.4 ha sacudido hoy el país a las 07:34 hora local (12:34 GMT) epicentro #SanJoseDelPalmar #Chocó, a una profundidad de #82Km, al menos 20 edificios en #Cali han sido destruidos @SaulAcevedo @Bitacora58news pic.twitter.com/y0A40pCIo5 — BILLY CASTRO ♊️ CRGV #2111 (@Birrilly) August 10, 2026

"En estos momentos el Chocó está incomunicado, no hay internet, no hay energía, no sabemos entonces de mucha gente", explicó.

Yuri Copete también agradeció los mensajes recibidos después de conocerse la situación de su familia. Personas cercanas y seguidores se comunicaron con ella para preguntar por sus familiares y conocer de qué manera podían brindar ayuda tras la emergencia causada por el terremoto.

Mientras continúan las labores de atención en las zonas afectadas, la información sobre los daños y las personas perjudicadas sigue actualizándose. En el caso de esta familia, la vivienda quedó completamente destruida, aunque sus integrantes fueron reportados como fuera de peligro tras el terremoto registrado en Colombia.