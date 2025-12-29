Beyoncé alcanza estatus de multimillonaria: Se convirtió en la quinta artista musical en lograr dicha distinción

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante estadounidense Beyoncé logró una hazaña financiera tras alcanzar el estatus de multimillonaria, según Forbes. De esta manera, se convirtió en la tercera artista mejor pagada del mundo.

De acuerdo al más reciente reporte de Forbes, el imperio económico de la intérprete de "Texas Hold Em" ha alcanzado una nueva cima, que le ha permitido a figurar oficialmente en la prestigiosa lista de multimillonarios del mundo.

De esta forma, consolida su estatus no solo como un ícono cultural, sino también como una de las figuras más poderosas en la industria de los negocios.

Vale mencionar que, si bien la artista de 44 años ha amasado una fortuna considerable durante décadas, su ascenso a ser catalogada como multimillonaria, teniendo una fortuna estimada que supera los $1,000 millones de dólares, se aceleró debido a la gran acogida que ha tenido su séptima gira en solitario 'Cowboy Carter Tour'.

En tal sentido, la estrella pop fue nombrada este lunes 29 de diciembre como la quinta artista musical en la historia en sumarse a este selecto club de las diez cifras en las que se encuentran por ejemplo su esposo Jay-Z, Bruce Springsteen, Rihanna y Taylor Swift.

El fenómeno de "Cowboy Carter"

Luego de permanecer por prolongados años en el género pop, Beyoncé decidió incursionar en el country con la producción discográfica 'Cowboy Carter', el cual fue una especie de catalizador final para que pueda hoy ostentar su nuevo estatus.

Al respecto, cabe resaltar que, la gira homónima logró una hazaña histórica tras lograr recaudar 407.6 millones de dólares al vender 1.6 millones de entradas en tan solo 32 fechas.

Además, según información vertida por Billboard Boxscore, este tour se convirtió en la gira de música country más exitosa de la historia marcando de esta forma un récord sin precedentes para este género musical.

Más allá de arrasar con la venta de boletos, se estima que la oriunda de Estados Unidos generó otros 50 millones de dólares solo en venta de mercancia durante estos conciertos.

Beyoncé y un legado que trasciende la música

El ascenso de la superestrella inició en la década de 1990 con el grupo femenino Destiny's Child, tras las separación del grupo a inicios del 2000 logró el estrellato global con el álbum Dangerously in Love en 2003.

En 2008 fundó su compañía Parkwood Entertainment, en 2016 lanzó su línea de ropa deportiva Ivy Park. Ya en 2024 incursionó en el cuidado capilar con Cécred y y su línea de whisky SirDavis Whisky.

