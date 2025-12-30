Chorrillos: Delincuentes roban vehículo, uno escapa y otro se esconde por horas en los Pantanos de Villa

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió Chorrillos. Dos delincuentes robaron un vehículo, uno huyó manejando y el otro se escondió por más de dos horas en los Pantanos de Villa, generando miedo e indignación entre los vecinos.

Todo ocurrió alrededor de las 9 de la noche del día 29 de diciembre. Según contaron los vecinos, dos sujetos se hicieron pasar como pasajeros para subir a un vehículo negro y, minutos después, le arrebataron la unidad a un vecino del sector. El asalto fue rápido y violento.

Cuando los vecinos se dieron cuenta de lo que pasaba, salieron de inmediato a la calle. En ese momento, uno de los presuntos delincuentes logró escapar manejando el auto robado.

El otro delincuente optó por huir a pie rumbo a los Pantanos de Villa, una zona que, según los vecinos, suele ser usada como vía de escape.

El sujeto permaneció escondido por más de dos horas dentro de los Pantanos de Villa, aprovechando la oscuridad y lo complicado del terreno, mientras la tensión crecía en todo el barrio.

Robos constantes alarman a vecinos

Los vecinos no ocultaron su indignación ante los medios de comunicación y explicaron cómo operan estos delincuentes en la zona.

"Lo han traído como si fueran unos pasajeros, pero es en las casas de los moradores donde esperan los rateros, suben al vehículo y ahí es donde asaltan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los vecinos? ¿Vamos a mirar nada más?", expresó una moradora.

Los vecinos también aseguran que los robos son cosa de a diario: "Todos los días roban a los estudiantes, roban en la esquina, roban en todos lados y no tenemos apoyo de la comisaría. Utilizan siempre este acceso a los pantanos para escaparse, porque nadie se va a meter ahí".

Incluso señalaron que los asaltos se realizan con violencia: "Han estado con arma. Al chofer lo han golpeado con el arma y el señor ha corrido. Menos mal logró escapar porque nosotros ya estábamos reunidos y al vernos, ellos se fueron".

Sospechoso fue llevado a comisaría

Ante la falta de respuesta policial —según denuncian, llamaron varias veces a la comisaría— los vecinos intentaron capturar a los dos sujetos.

En medio de la desesperación, incluso prendieron fuego a un cerco cercano a los Pantanos de Villa, como se aprecia en los videos grabados por los propios moradores.

Finalmente, el sujeto que se escondía en los Pantanos de Villa fue intervenido y trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua, donde continúan las diligencias de acuerdo a ley. Hasta el momento, se desconoce si la víctima ya formalizó la denuncia.

Tras varias horas de incertidumbre en los Pantanos de Villa, uno de los implicados en el robo del vehículo fue intervenido, mientras en Chorrillos los vecinos continúan exigiendo mayor presencia policial.