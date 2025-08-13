Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López tras acusarlo de escribirle a Paul Michael

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva respondió a las recientes declaraciones de Pamela López quien acusó al futbolista de intentar contactarse con su actual pareja, Paul Michael, en aparente estado de ebriedad. Según la trujillana, el artista recibió llamadas y mensajes a través de WhatsApp mientras realizaba una presentación con la Orquesta Candela.

Incluso, aseguró que en uno de estos mensajes de voz se logró escuchar la voz del actual futbolista de Emelec. Como era de esperarse, 'Aladino' se pronunció sobre este hecho y utilizó sus redes sociales para hacerlo.

Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López

En primer lugar, Christian Cueva publicó una historia en Instagram donde negó rotundamente esta situación. Pero fue en las últimas horas donde oficializó su respuesta dando a conocer la carta notarial que le envió a Pamela López por las declaraciones hechas en su contra que, según indica, están hechas para mancillar su honra y honor.

"El suscrito se habría comunicado al teléfono de su pareja el señor Paul Michael para enviarle mensajes de texto, afirmando también que ha escuchado mi vez en dicha comunicación en estado de ebriedad, todo ello con la finalidad de atentar contra mi dignidad y mi honra, para desprestigiarme ante la opinión pública y mi centro laboral", inicia el documento expuesto.

Seguidamente, el futbolista de Emelec descartó tajantemente que haya intentando comunicarse con Paul Michael a través de cualquier medio o mediante el teléfono celular de alguien de su entorno.

Christian Cueva anuncia acciones legales contra Pamela López.

"Mi persona no ha enviado ningún mensaje de texto, audio o comunicación alguna directa ni indirecta, a través de ninguna persona, a su pareja el señor Paul Michael. En este sentido, cualquier información que usted ha realizado en sentido contraria, es falsa, carente de toda objetividad probatoria", añadió.

Pide trato respetuoso

En la última parte del oficio, el hábil futbolista de la Selección Peruana pidió a la madre de sus hijos un trato respetuoso y que siga hablando sobre su vida privada.

"Rechazo sus expresiones denigrantes, insinuantes, tergiversadas sobre mi vida privada y cualquier involucramiento en polémicas públicas, exigiéndole a través de este medio, que cumpla con un trato respetuoso, de la misma manera que mi persona lo viene haciendo ante los medios de comunicación y las autoridades competentes", finalizó.

De esta manera, Christian Cueva envió carta notarial a Pamela López y le dio un plazo de 48 horas para que se rectifique de las recientes acusaciones. Según la trujillana, el volante nacional intentó llamar y comunicarse con su actual pareja, Paul Michael.