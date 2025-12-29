Martín Távara supera a Lionel Messi y encabeza lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 2025 terminó y, aunque Sporting Cristal no logró el título, Martín Távara brilló con luz propia. El futbolista fue reconocido en un ranking de los jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre, superando a Lionel Messi y dejando en evidencia su buen momento en la temporada.

Martín Távara lidera ranking sudamericano

La página de estadísticas Sofascore señala que Martín Távara lidera a los sudamericanos en goles de tiro libre este 2025.

El volante del equipo celeste anotó 5 goles de este tipo, mientras que Lionel Messi marcó 3, la misma cantidad que su compatriota Julián Álvarez.

La lista incluye a jugadores top de Europa y Sudamérica, dejando claro que nuestro volante peruano no solo brilla en la Liga 1, sino que se mide con los grandes del fútbol mundial.

¿Cómo le fue a Martín Távara en 2025?

En 2025, Martín Távara disputó 41 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, anotando 11 goles y brindando 7 asistencias.

Lo que más se recuerda de Távara fue su 'hat trick' contra Alianza Lima en los playoffs de la Liga 1, que le aseguró al equipo celeste, por lo menos, el tercer lugar.

El rendimiento de Martín Távara no solo se refleja en goles de tiro libre, sino también en su capacidad de generar juego y asistir a todos sus compañeros.

Gracias a su constancia, Sporting Cristal decidió extenderle el contrato hasta el año 2026, asegurando que seguirá siendo importante para el equipo cervecero.

"¡Por más jugadas y goles decisivos! Nuestro canterano Martín Távara extendió su contrato para jugar en Sporting Cristal durante la temporada 2026", publicó el club 'rimense'.

Cabe destacar que Leandro Sosa también renovó su contrato hasta fines de 2026, al igual que Irven Ávila. Ambos jugadores estaban en duda, pero el club reafirmó su confianza en ellos.

Por otro lado, los jugadores que no seguirán en la escuadra cervecera son Gilmar Lora, Gabriel Alfaro y Matías Córdova.

Con 5 goles de tiro libre en 2025, Martín Távara superó a Lionel Messi y encabezó la lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre, destacando en la temporada a nivel personal y dejando claro que su talento continúa creciendo.