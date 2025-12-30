Melissa Paredes se defiende tras ser cuestionada por darle un celular a su hija: "¡Me da igual!"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes volvió a generar titulares, esta vez no por un romance ni un proyecto televisivo, sino por una decisión familiar. Tras ser cuestionada por darle un celular a su hija, la actriz decidió pronunciarse sin rodeos y con ese estilo frontal que ya la caracteriza, dejando en claro que no está dispuesta a cambiar sus decisiones por opiniones ajenas.

Melissa Paredes se defiende de críticas

Todo empezó durante las celebraciones navideñas, cuando Melissa Paredes compartió detalles del regalo que le dio a su hija. La sorpresa, envuelta en color rosa, no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios divididos en redes sociales.

Melissa Paredes se defiende de críticas

Mientras algunos celebraron el gesto, otros cuestionaron que una menor reciba un celular a tan corta edad.

Lejos de ignorar el tema, la actriz decidió enfrentar los cuestionamientos durante una dinámica de preguntas en Instagram.

Allí, Melissa Paredes se defendió tras ser cuestionada por darle un celular a su hija, dejando en claro que no es la primera vez que recibe juicios por decisiones personales.

"¡Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, ¡que es lo mismo!", dijo.

Melissa Paredes aclara por qué dio un celular

Más allá del ruido mediático, Melissa Paredes también explicó por qué decidió darle un celular a su hija. Según contó, el dispositivo cumple una función práctica dentro de su dinámica familiar y no responde a un simple capricho.

La actriz señaló que el celular facilita la comunicación directa entre madre e hija, algo que considera fundamental en su día a día.

"Tiene restringidas varias cosas en el celular. Nos tiene solo a mí, a su papá, a sus abuelas, y a nadie más, no puede conversar con nadie más, está todo bloqueado", expresó la actriz.

Para ella, no existe una gran diferencia entre un teléfono y una tablet cuando ambos cumplen funciones similares. "Con el celular nos podemos comunicar y preguntar cómo estamos", dijo.

Además, fue enfática en recordar que lo que funciona en su hogar no tiene por qué replicarse en otros. Cada familia, dijo, establece sus propias normas de acuerdo con sus necesidades, tiempos y circunstancias.

"No todas las realidades son iguales. Ustedes no compren celulares, sigan dándoles sus tablets y punto", concluyó.

Así, Melissa Paredes se defendió tras ser cuestionada por darle un celular a su menor hija, dejando claro que las constantes críticas no cambian su postura.