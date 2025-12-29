Pamela Franco y Christian Cueva recrean el famoso yape de 280 soles en nuevo videoclip

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva saben cómo mantenerse en boca de todos. Esta vez, la pareja sorprendió al recrear el famoso yape de 280 soles en su nuevo videoclip, una escena que no pasó desapercibida y que rápidamente encendió las redes sociales por el guiño directo a uno de los episodios más comentados de su relación.

Recrean el famoso yape de 280 soles

Christian Cueva y Pamela Franco estrenaron el videoclip de su nueva canción 'El perro del hortelano', y bastaron solo unas horas para que el tema empiece a circular con fuerza en redes sociales.

Muchos usuarios destacaron la pegajosa melodía y hasta se animaron a decir que podría convertirse en el próximo hit del verano 2026.

Sin embargo, más allá de la música, hubo un detalle que se robó todas las miradas: la escena en la que Christian Cueva le hace un yape de 280 soles a la cantante chimbotana.

Un momento breve, pero cargado de simbolismo, que fue rápidamente identificado por los usuarios y generó una avalancha de comentarios.

En el videoclip, Pamela Franco aparece interpretando a una árbitra de vóley. En medio de una pelea entre jugadoras, ella toma el micrófono y, emocionada, anuncia: "Chicas, dejen de pelear. Ya tenemos para las chelas", mientras celebra la transferencia.

La referencia no fue casual y muchos lo entendieron como una clara ironía sobre el episodio que marcó un antes y un después en su historia.

¿De dónde salió el famoso yape de 280 soles?

La recreación del famoso yape de 280 soles llega más de un año después de que Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, revelara públicamente la existencia de esa transferencia.

En su momento, el tema generó polémica y fue usado como prueba de una supuesta infidelidad, desatando uno de los escándalos más comentados del año.

Ahora, lejos de esquivar el tema, Pamela Franco y Christian Cueva decidieron incluirlo en su videoclip, tomándolo con humor y llevándolo al terreno mediático.

Reacciones en redes sociales

En el canal de YouTube de la cantante, los comentarios no se hicieron esperar: "Hasta el yape salió en el video", "Ese Christian es todo un show", "Temón", "Amé el yape" y "Lo que hace el amor", fueron solo algunos de los mensajes más repetidos.

Cabe recordar que, en su momento, Pamela Franco negó haber sido mantenida por el futbolista y aseguró que todo se trató de una broma que fue sacada de contexto en redes sociales.

Más allá del estreno musical, el videoclip reavivó la polémica, luego de que Pamela Franco y Christian Cueva incluyeran el famoso yape de 280 soles que dio tanto de qué hablar.