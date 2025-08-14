Pamela López responde a posible demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy, parada y sin polo"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo capítulo se viene escribiendo en la polémica entre Christian Cueva y Pamela López. Esta vez, la trujillana dio a conocer que el futbolista habría llamado y enviado mensajes en repetidas ocasiones a Paul Michael desde el teléfono de un tercero cuando estaba en presunto estado de ebriedad.

Casi de inmediato, el jugador de Emelec utilizó sus redes sociales para rechazar tajantemente la versión dada por la madre de sus hijos. A su vez, indicó que estas acusaciones son solo para tratar de manchar su honra y honor por lo que también anunció que tomará acciones legales.

Pamela López no tema a posible demanda de Christian Cueva

Incluso, Christian Cueva reveló la carta notarial que le envió a Pamela López donde le pide decir la verdad ante este hecho y le dio un plazo de 48 horas para rectificarse o sino procederá como considere necesario.

Pese a ello, la trujillana aseguró no tener temor con una posible demanda del padre de dos de sus hijos señalando estar más que lista. Además, reafirmó su versión ya que la voz en el celular de su pareja era muy parecida a la del exjugador de la Selección Peruana.

"No voy a confirmar que es el papá de mis hijos para no meterme en un tema legal, pero si no es él, su voz era el indicador, exactamente la misma voz. Y si vas actuar notarialmente, aquí estoy, parada y sin polo", indicó a Trome.

Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Christian Cueva volvió a negar los dichos por la actual pareja de Paul Michael que lo acusó de haberlo llamado en estado de ebriedad en repetidas ocasiones.

Además, dejó en claro que la única intención de la trujillana es seguir mancillando su honor por lo que le pidió un trato respetuoso para evitar mayores inconvenientes en el futuro.

"Mi persona no ha enviado ningún mensaje de texto, audio o comunicación alguna directa ni indirecta, a través de ninguna persona, a su pareja el señor Paul Michael. En este sentido, cualquier información que usted ha realizado en sentido contraria, es falsa, carente de toda objetividad probatoria", expuso en el oficio mostrado.

De esta manera, Pamela López aseguró no tener miedo alguno ante una posible demanda de Christian Cueva en su contra. La madre de los hijos del futbolista de Emelec aseguró que los mensajes que recibió Paul Michael tienen la misma voz de 'Aladino'.