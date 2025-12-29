Jorge Benavides pone fin a su etapa en ATV con emotivo mensaje: "Que Dios ilumine nuestro camino"

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de años entreteniendo a la audiencia, Jorge Benavides cerró un ciclo importante en ATV. Su última aparición en el canal estuvo marcada por un emotivo mensaje, donde agradeció al equipo, al canal y a todos los que lo siguieron fielmente durante su trayectoria.

Jorge Benavides y su emotiva despedida

Durante la emisión, que mantuvo su habitual formato de sketches cómicos, Jorge Benavides apareció al final acompañado de todo su elenco.

Fue el momento en que se dirigió directamente al público para marcar su despedida de las pantallas de ATV.

En un discurso lleno de gratitud, el actor agradeció al canal, a su equipo de trabajo y, sobre todo, a los televidentes que lo siguieron durante años.

"Muchas gracias a todos los presentes y a los directivos de este canal por permitirnos estar en su trinchera durante estos cinco hermosos años consecutivos", expresó el humorista.

Y añadió: "En especial a ustedes, los televidentes, mil gracias por estar siempre expectantes del otro lado y a quienes prometemos hacer nuestro mayor esfuerzo para arrancarles una sonrisa que alimente sus corazones".

Finalmente, se refirió a la siguiente etapa de su carrera: "Frente a nosotros tenemos un nuevo año, cuyas páginas en blanco intentaremos llenarlas con el mismo hermoso contenido que el año que pasó. Le pediremos al más grande, Dios, que guíe e ilumine nuestro camino".

Jorge Benavides llegará a Panamericana TV

El cierre de su ciclo en ATV coincidió con el anuncio oficial de su regreso a Panamericana Televisión, sorpresa que se dio durante la preventa del canal semanas atrás.

En este evento, Jorge Benavides fue presentado por Christian Rivero, marcando su retorno a la "Esquina de la televisión" después de 35 años.

Durante la presentación, Jorge Benavides recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando: "Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión... Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en 'Trampolín a la Fama' en el año 84".

"A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio... Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos", señaló durante su presentación ante el público. "Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente", añadió durante su presentación.

Si bien no se ha confirmado fecha ni nombre del programa, adelantó que será una propuesta renovada y fresca, manteniendo su sello humorístico que tanto caracteriza a Jorge Benavides.

La despedida de Jorge Benavides en ATV se vivió con emoción, risas y agradecimiento hacia el público que lo acompañó durante años. Con su último mensaje, el humorista cerró un ciclo importante.