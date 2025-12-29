RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Conmovedora despedida

Jorge Benavides pone fin a su etapa en ATV con emotivo mensaje: "Que Dios ilumine nuestro camino"

Con risas, aplausos y un poco de nostalgia, Jorge Benavides puso fin a su etapa en ATV. Durante el cierre del programa, se dirigió al público con un emotivo mensaje.

Jorge Benavides pone fin a su etapa en ATV
Jorge Benavides pone fin a su etapa en ATV (Difusión)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Después de años entreteniendo a la audiencia, Jorge Benavides cerró un ciclo importante en ATV. Su última aparición en el canal estuvo marcada por un emotivo mensaje, donde agradeció al equipo, al canal y a todos los que lo siguieron fielmente durante su trayectoria.

Jorge Benavides y su emotiva despedida

Durante la emisión, que mantuvo su habitual formato de sketches cómicos, Jorge Benavides apareció al final acompañado de todo su elenco. 

Fue el momento en que se dirigió directamente al público para marcar su despedida de las pantallas de ATV.

En un discurso lleno de gratitud, el actor agradeció al canal, a su equipo de trabajo y, sobre todo, a los televidentes que lo siguieron durante años. 

Pamela Franco y Christian Cueva recrean el famoso yape de 280 soles en nuevo videoclip
Lee también

Pamela Franco y Christian Cueva recrean el famoso yape de 280 soles en nuevo videoclip

"Muchas gracias a todos los presentes y a los directivos de este canal por permitirnos estar en su trinchera durante estos cinco hermosos años consecutivos", expresó el humorista.

Y añadió: "En especial a ustedes, los televidentes, mil gracias por estar siempre expectantes del otro lado y a quienes prometemos hacer nuestro mayor esfuerzo para arrancarles una sonrisa que alimente sus corazones".

Finalmente, se refirió a la siguiente etapa de su carrera: "Frente a nosotros tenemos un nuevo año, cuyas páginas en blanco intentaremos llenarlas con el mismo hermoso contenido que el año que pasó. Le pediremos al más grande, Dios, que guíe e ilumine nuestro camino".

Bruno Pinasco llevará 'Cinescape' a YouTube tras 25 años en la televisión: "La diversión recién comienza"
Lee también

Bruno Pinasco llevará 'Cinescape' a YouTube tras 25 años en la televisión: "La diversión recién comienza"

Jorge Benavides llegará a Panamericana TV

El cierre de su ciclo en ATV coincidió con el anuncio oficial de su regreso a Panamericana Televisión, sorpresa que se dio durante la preventa del canal semanas atrás. 

En este evento, Jorge Benavides fue presentado por Christian Rivero, marcando su retorno a la "Esquina de la televisión" después de 35 años.

Durante la presentación, Jorge Benavides recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando: "Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión... Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en 'Trampolín a la Fama' en el año 84". 

"A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio... Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos", señaló durante su presentación ante el público. "Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente", añadió durante su presentación.

Si bien no se ha confirmado fecha ni nombre del programa, adelantó que será una propuesta renovada y fresca, manteniendo su sello humorístico que tanto caracteriza a Jorge Benavides.

La despedida de Jorge Benavides en ATV se vivió con emoción, risas y agradecimiento hacia el público que lo acompañó durante años. Con su último mensaje, el humorista cerró un ciclo importante.

Temas relacionados ATV Despedida espectáculos farándula JB en ATV Jorge Benavides mensaje Panamericana Televisión

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA