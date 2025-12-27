¿Darinka Ramírez embarazada de conocido cantante de salsa? Influencer rompe su silencio tras rumores

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el anuncio de su segundo embarazo, se especuló que el padre del nuevo bebé que espera, Darinka Ramírez, sea un conocido cantante de salsa, por lo cual, la influencer no dudó en aclarar el tema y salir a responder sobre el tema.

Darinka Ramírez embarazada por segunda vez

A través de un post compartido en su cuenta de Instagram, Darinka Ramírez, la madre de la última hija de Jefferson Farfán, volvió a remecer la farándula peruana anunciando que estaba en la dulce espera de un segundo bebé. Sin embargo, la noticia dejó a más de uno de sus seguidores desconcertados, ya que tras el conflicto legal que tiene con el exfutbolista no se le conocía ninguna otra relación sentimental.

En ese marco, las interrogantes sobre quién sería su nueva pareja y el padre del bebé que viene en camino, no tardaron en aparecer. Un nombre comenzó a sonar en las redes sociales, el cantante salsero Alberto Cotrina, más conocido públicamente en el medio artístico como 'Albertico, el timbalero', quien trabaja en la agrupación 'Conquistadores de la salsa'.

"Chismeando entre los comentarios, dicen que el padre podría ser 'Albertico, El Timbero', que dicho sea de paso, tiene bastantes TikToks con Darinka Ramírez. (...) Sin duda alguna está más que claro que a Darinka le gustan los de color serio", expresó el creador de contenido 'El chico de las críticas', elevando más la incertidumbre, ya que los usuarios agregaron que el artista "ya tiene pareja".

¿Embarazada de conocido salsero?

En medio de estos rumores de un presunto vínculo sentimental con Alberto Cotrina, uno de los vocalistas de la agrupación 'Los Conquistadores de la Salsa', Darinka Ramírez no dudó en romper su silencio y descartar tajantemente que él sea el padre de su segundo bebé.

"Solo quiero decir que el cantante no tiene nada que ver conmigo, solo tuve un contrato con la orquesta y nada más. No quiero dar más detalles al respecto, buen día y felices fiestas", dijo la chalaca a 'Trome'.

Esta respuesta se da luego de la presunta vinculación de ambos personajes, especialmente porque algunos usuarios recordaron que grabó un videoclip recientemente y se volvió viral en redes sociales.

¿Quién es el padre de su segundo bebé?

Previamente a esa declaración, Darinka Ramírez enfatizó que el padre de su segundo bebé se trataría de un hombre que no solo la ama a ella, sino que también habría sabido ganarse el corazón de su pequeña Luana y no solo lo demostraría con palabras, sino con hechos. Además, destacó el compromiso que el misterioso galán ha asumido en su vida familiar.

Darinka Ramírez sobre quién sería el padre de su segundo bebé.

Es así como Darinka descartó que el padre de su segundo bebé que espera con gran entusiasmo sea el salsero Alberto Cotrina de la agrupación 'Los Conquistadores de la Salsa'.