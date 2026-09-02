Óscar Custodio agrede a la prensa mientras acudía a declarar por el caso Naldy Saldaña: así fue su reacción

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Óscar Custodio protagonizó un tenso incidente con periodistas que lo esperaban fuera de la Fiscalía, donde acudió el martes 1 de septiembre para declarar por la investigación relacionada con Naldy Saldaña. El empresario llegó en su camioneta, pero su encuentro con los hombres de prensa terminó en medio de reclamos y acusaciones de agresión contra los periodistas que estaban fuera del local del Ministerio Público.

Óscar Custodio se enfrenta a la prensa

Custodio descendió de su vehículo y fue inmediatamente abordado por reporteros de distintos programas y pódcast, quienes buscaban conocer su posición sobre la denuncia que involucra a Naldy Saldaña. Sin embargo, las preguntas generaron evidente incomodidad en el dueño de La Bella Luz y la situación rápidamente se volvió tensa frente a las cámaras.

En medio del tumulto, el empresario reaccionó físicamente contra los periodistas que intentaban acercarse para obtener sus declaraciones. Una reportera de Latina que se encontraba en el lugar aseguró que recibió un codazo en el brazo, por lo que tuvo que retroceder para evitar ser golpeada nuevamente. Además, un en imágenes se vio como un reportero de 'América Hoy' recibió un manazo por parte del fundador de La Bella Luz.

El incidente quedó registrado en imágenes que posteriormente fueron difundidas en TikTok y otras redes sociales. Asimismo, los periodistas que permanecían en los exteriores de la Fiscalía cuestionaron la conducta de Custodio y reclamaron por el trato recibido mientras realizaban su trabajo.

Finalmente, las imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios criticaron la actitud del empresario y respaldaron los cuestionamientos realizados por los comunicadores. El altercado ocurrió mientras Custodio afronta una investigación vinculada al caso Naldy Saldaña, situación que nuevamente puso su nombre en el centro de la atención pública.

La Bella Luz suspende conciertos por agresiones

Por los 110 años de El Carmen en Chincha, La Bella Luz se presentó el pasado jueves 27 de agosto en plena Plaza de Armas. La serenata era gratis y la agrupación prometía armar la fiesta desde las 9.00 p. m. La municipalidad había anunciado a la orquesta con bombos y platillos en sus redes, así que todo pintaba para ser una noche de pura fiesta. Pero justo cuando los músicos ya estaban sobre el escenario, pasó algo que dejó helados a todos.

En un video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales se observa el momento en que uno de los asistentes habría lanzado agua hacia los integrantes de La Bella Luz. El hecho causó sorpresa entre los artistas y obligó a detener la presentación.

El animador de la orquesta reaccionó de inmediato y preguntó qué había ocurrido. "¿Qué ha pasado?", dijo, mientras uno de los integrantes respondió: "Han tirado agua".

La situación no quedó ahí. Visiblemente incómodo por lo ocurrido, uno de los cantantes pidió que identificaran al responsable y lo retiraran del lugar. "¿Quién es esa persona malcriada? Hay que sacarla, por favor", expresó desde el escenario.

Finalmente, La Bella Luz decidió no continuar con el espectáculo. Sin más vueltas y ante lo ocurrido, Óscar Junior Custodio dio por terminada la presentación con un breve mensaje: "Nos vamos, muchas gracias".