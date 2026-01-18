Amazonas: Poder Judicial cuenta con nueve deslizadores para trasladarse a lugares alejados

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En Amazonas, la movilidad del Poder Judicial está reforzada. Los magistrados de la Corte de la región cuentan con un total de nueve deslizadores para trasladarse con mayor rapidez a lugares lejanos, priorizando casos de violencia sexual.

Según Andina, este equipamiento conlleva tres deslizadores grandes cerrados con capacidad para 11 tripulantes o más, puestos a disposición del PJ, que preside Janet Tello Gilardo.

Además, los jueces y juezas de Amazonas tienen a disposición seis embarcaciones abiertas tipo chalupa, para seis pasajeros. Los operadores de justicia se podrán movilizar hasta las localidades de Yutupis, Huampami y Santa María de Nieva.

Estas zonas forman parte de la jurisdicción del nuevo Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra la Mujer (SNEJ), en Condorcanqui. Solo se puede acceder al local vía fluvial.

Las víctimas serán trasladadas de estas comunidades a la sede del SNEJ, donde recibirán mayor protección y celeridad en sus casos, según informó Norberto Cabrera, titular de la Corte de Amazonas.

"Las chalupas resultan importantes porque es un medio de transporte que permite que la justicia llegue de manera eficaz rápida y oportuna a los lugares donde se ha cometido algún delito, y así poner orden social respecto a estos graves casos de violación", comentó.

Las notificaciones judiciales demoraban entre tres meses a más de un año por las dificultades de la propia geografía del territorio. Incluso, se perdía la documentación que debía llegar a las comunidades comunitarias, donde habitan los ciudadanos awajún y wampis.

Sin embargo, estos deslizadores han permitido que este procedimiento legal sea más rápido y eficaz.

"Ya tenemos un medio de transporte propio que nos permite llegar oportunamente a los lugares más lejanos y donde están funcionando tanto los juzgados de sanción como de prevención", afirmó Cabrera.

Autoridades de comunidades nativas también se beneficiarán

Además, Norberto Cabrera indicó a Andina que este equipamiento de movilidad permitirá una mejor coordinación entre la justicia ordinaria con las autoridades comunitarias, como apus y presidentes de comunidades nativas.

"La justicia ordinaria no ha venido para hacer una justicia aislada, se une con la justicia comunitaria para, a través de una justicia intercultural con el SNEJ, atender los casos graves de violencia contra las mujeres e integrantes de grupo familiar.", sostuvo.

